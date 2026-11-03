Зарядна станція EcoFlow на кухні. Фото: Google Maps

Оскільки в Україні розпочався опалювальний сезон 2026-2027 років, Росія посилила удари по об’єктам енергетичної інфраструктури. В багатьох областях запроваджують графіки відключень світла, а в частині регіонів виникає аварійна ситуація. Через проблеми з електроенергією наші громадяни активно купують альтернативні джерела живлення, зокрема зарядні станції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на зарядні станції в Україні станом на початок листопада 2026 року.

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Скільки коштують зарядні станції в COMFY

Ми промоніторили офіційний онлайн-магазин і з’ясували, які суми повинні віддати клієнти за потрібний товар у листопаді 2026 року. Якщо найдешевша зарядна станція Enot із номінальною потужністю 100 Вт обійдеться у 4 345 грн, то перші п’ять найпопулярніших позицій в асортименті COMFY дуже сильно відрізняються за ціною:

ALLPOWERS R2500 V2 (2500 Вт, 1920 Вт/год) — 49 999 грн;

Oscal PowerMax 1800 SE (1800 Вт, 1024 Вт/г) — 29 999 грн (знижка 2 000 грн);

EcoFlow DELTA 3 EU (1024 Вт/год) — 49 999 грн;

MARSTEK VENUS-E (2500 Ват, 5120 Ват/год) — 69 999 грн (знижка 10 000 грн);

OUPES S024 Lite (2400W, 2232Wh) LiFePO4 — 50 715 грн.

Ціни на зарядні станції в COMFY. Фото: скриншот

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Новини.LIVE проводили схоже дослідження, порівнюючи цінові зміни на зарядні станції протягом одного тижня. Тоді найпопулярніші моделі, зокрема AlphaESS BLACKBEE та Choetech, коштували 27 999 та 43 999 грн відповідно. Плюс на велику кількість товарів діяли вигідні знижки.

Ціни на зарядні станції в Цитрусі

Найдешевша пропозиція станом на вівторок, 3 листопада, обійдеться покупцям у 5 399 грн (модель Jackery Explorer 100 Plus). На неї діє знижка 51%, а стандартна ціна доходить до 10 999 грн. П’ятірка зарядних станцій за популярністю має такий вигляд:

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Voltdeer by Pylontech SR5000 Pro (2500 Вт, 5120 Вт/год) — 68 999 грн (знижка 14%);

Vtoman Jump 1500X PB-22 — 31 999 грн;

Voltdeer by Pylontech SR5000 2xMPPT (2400 Вт, 5120 Вт/год) — 66 999 грн;

EcoFLow DELTA Pro 3 Extra Battery — 145 999 грн;

Vtoman FlashSpeed 300W MPTT (230 Вт/год) — 9 499 грн.

Ціни на зарядні станції в Цитрусі. Фото: скриншот

Можемо прослідкувати, які змінилася вартість одного з товарів у Цитрусі за рік. Наприкінці жовтня 2025-го станція EcoFlow RIVER 3 UPS (300 Вт, 245 Вт/год) коштувала 11 999 грн (діяла знижка 20%). А вже 3 листопада 2026 року цю саму модель продають дорожче — за 15 999 грн (знижка 3 000 грн).

Очевидно, з настанням осені вартість зарядних станцій в Україні зросла. Влітку товари в асортиментах COMFY та Цитруса обходилися покупцям дешевше, а в листопаді дався взнаки початок опалювального сезону, посилення обстрілів енергетичної інфраструктури і великий попит серед споживачів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть економити кошти на опаленні взимку. Для цього потрібно утеплити двері та вікна, не закривати шторами/меблями батареї, замінити старі газові прилади і подбати про своєчасне обслуговування системи. Плюс споживачі можуть вимагати перерахунку суми в платіжках.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці повинні повністю оплачувати комунальні послуги у 2026 році. Повномасштабна війна не звільняє від фінансового зобов’язання, нарахування штрафів і пені. Водночас існують пільги для мешканців територій можливих чи активних бойових дій.