Платіжки та калькулятор на столі. Фото: Новини.LIVE

Українці повинні своєчасно та в повному обсязі сплачувати житлово-комунальні послуги, адже воєнний стан не звільняє від цього обов'язку. За ігнорування платіжок передбачені різні фінансові санкції, серед яких пеня та інфляційні нарахування. Водночас держава передбачила послаблення для окремих категорій громадян.

Хто звільняється від пені та штрафів за комунальні послуги, розбиралися Новини.LIVE.

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Штрафи за несплату комуналки

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснила, що у разі прострочення платежів за надані послуги, нараховується пеня в розмірі, встановленому в договорі.

Водночас пеня не може бути вищою за 0,01% суми боргу за кожен день прострочення, а загальний розмір такої санкції не може перевищувати 100% загальної суми заборгованості. Якщо людині затримали зарплату або несвоєчасно виплатили субсидію, пеня не нараховується. Однак такі обставини потрібно підтвердити документально.

Окрім того, надавачі послуг можуть застосовувати інфляційні нарахування, а якщо справу передали в суд та виконавцю боржник понесе додаткові витрати.

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Закон України "Про житлово-комунальні послуги" та Постанова Кабміну №206 передбачають випадки, коли заборонено нараховувати штрафні санкції за борги побутовим споживачам.

Така норма встановлена на час дії воєнного стану та охоплює дві категорії громадян:

осіб, які проживають на територіях можливих або активних бойових дій;

українців, житло яких пошкоджене внаслідок бойових дій.

Чи відключають послуги через борги

Якщо домогосподарство знаходиться на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії, держава забороняє відключати газ, воду та світло через накопичену заборгованість. Така норма може стосуватися навіть боргів, що утворилися до початку повномасштабної війни.

Водночас варто враховувати, що в Україні немає механізму списання боргів за комуналку. Тому такі послаблення не означають, що заборгованість зникне або її не доведеться сплачувати пізніше.

Що стосується споживачів, які проживають у відносно безпечних регіонах, законодавство не забороняє відключати послуги боржникам.

Заборона на стягнення боргу через виконавчу службу

Якщо борг вже передали до виконавчої служби, варто врахувати певні законодавчі послаблення на час дії воєнного стану. Закон України "Про виконавче провадження" передбачає зупинку виконавчих стягнень щодо громадян, що проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Також це стосується житла, яке знищили або пошкодили внаслідок бойових дій.

Відповідно, поки діють обмеження, з людини не будуть примусово стягувати борг. Якщо на рахунки або майно вже був накладений арешт, його можуть зняти, а боржника виключити з відповідного реєстру.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що пільги на оплату комунальних послуг можуть скасувати. Це стосується окремих отримувачів допомоги, які змінили місце проживання. Про переїзд необхідно попереджати ПФУ протягом 30 календарних днів.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати знижки на комуналку. Для деяких категорій громадян платіжки можуть зменшитися на 25-50%. Водночас можлива і повна компенсація за газ, воду та інші послуги.