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Главная Экономика Долги за свет, газ и воду: кого не имеют права штрафовать

Долги за свет, газ и воду: кого не имеют права штрафовать

Ua ru
1 ноября 2026 14:10
Коммунальные долги во время войны: кого освободили от штрафов и взысканий Новини.LIVE
Счета и калькулятор на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы должны своевременно и в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги, ведь военное положение не освобождает от этой обязанности. За игнорирование счетов предусмотрены различные финансовые санкции, в том числе пеня и инфляционные начисления. В то же время государство предусмотрело льготы для отдельных категорий граждан.

Кто освобождается от пени и штрафов за коммунальные услуги, разбирались Новини.LIVE.

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Штрафы за неуплату коммунальных услуг

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пояснила, что в случае просрочки платежей за предоставленные услуги начисляется пеня в размере, установленном в договоре.

При этом пеня не может превышать 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, а общий размер такой санкции не может превышать 100% общей суммы задолженности. Если человеку задержали зарплату или несвоевременно выплатили субсидию, пеня не начисляется. Однако такие обстоятельства необходимо подтвердить документально.

Кроме того, поставщики услуг могут применять инфляционные начисления, а если дело передано в суд, должник понесет дополнительные расходы.

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Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и Постановление Кабмина № 206 предусматривают случаи, когда запрещено начислять штрафные санкции за долги бытовым потребителям.

Такая норма установлена на время действия военного положения и охватывает две категории граждан:

  • лиц, проживающих на территориях возможных или активных боевых действий;
  • украинцев, жилье которых повреждено в результате боевых действий.

Отключают ли коммунальные услуги из-за задолженности

Если домохозяйство находится на территории, где ведутся или могут вестись боевые действия, государство запрещает отключать газ, воду и свет из-за накопленной задолженности. Такая норма может касаться даже долгов, образовавшихся до начала полномасштабной войны.

В то же время следует учитывать, что в Украине нет механизма списания долгов за коммунальные услуги. Поэтому такие послабления не означают, что задолженность исчезнет или ее не придется оплачивать позже.

Что касается потребителей, проживающих в относительно безопасных регионах, законодательство не запрещает отключать услуги должникам.

Запрет на взыскание долга через исполнительную службу

Если долг уже передан в исполнительную службу, следует учесть определенные законодательные послабления на время действия военного положения. Закон Украины "Об исполнительном производстве" предусматривает приостановку исполнительных взысканий в отношении граждан, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Также это касается жилья, которое было уничтожено или повреждено в результате боевых действий.

Соответственно, пока действуют ограничения, с человека не будут принудительно взыскивать долг. Если на счета или имущество уже был наложен арест, его могут снять, а должника исключить из соответствующего реестра.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что льготы на оплату коммунальных услуг могут отменить. Это касается отдельных получателей помощи, сменивших место жительства. О переезде необходимо уведомлять ПФУ в течение 30 календарных дней.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить скидки на коммунальные услуги. Для некоторых категорий граждан счета могут уменьшиться на 25-50 %. При этом возможна и полная компенсация за газ, воду и другие услуги.

коммунальные услуги закон штрафы долги платежки
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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