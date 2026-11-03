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Главная Экономика Инвестиция на зиму: сколько стоят популярные зарядные станции в Украине

Инвестиция на зиму: сколько стоят популярные зарядные станции в Украине

Ua ru
3 ноября 2026 17:33
Цены на зарядные станции могут удивить украинцев: что происходит в COMFY и Цитрусе Google Maps
Зарядная станция EcoFlow на кухне. Фото: Google Maps

Поскольку в Украине начался отопительный сезон 2026-2027 годов, Россия усилила удары по объектам энергетической инфраструктуры. Во многих областях вводятся графики отключений света, а в некоторых регионах возникает аварийная ситуация. Из-за проблем с электроэнергией наши граждане активно приобретают альтернативные источники питания, в частности зарядные станции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на зарядные станции в Украине по состоянию на начало ноября 2026 года.

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Сколько стоят зарядные станции в COMFY

Мы проанализировали официальный интернет-магазин и выяснили, сколько клиентам придется заплатить за нужный товар в ноябре 2026 года. Если самая дешевая зарядная станция Enot с номинальной мощностью 100 Вт обойдется в 4 345 грн, то первые пять самых популярных позиций в ассортименте COMFY очень сильно различаются по цене:

  • ALLPOWERS R2500 V2 (2500 Вт, 1920 Вт/ч) — 49 999 грн;
  • Oscal PowerMax 1800 SE (1800 Вт, 1024 Вт/ч) — 29 999 грн (скидка 2 000 грн);
  • EcoFlow DELTA 3 EU (1024 Вт/ч) — 49 999 грн;
  • MARSTEK VENUS-E (2500 Вт, 5120 Вт/ч) — 69 999 грн (скидка 10 000 грн);
  • OUPES S024 Lite (2400 Вт, 2232 Вт/ч) LiFePO4 — 50 715 грн.
Инвестиция на зиму: сколько стоят популярные зарядные станции в Украине - фото 1
Цены на зарядные станции в COMFY. Фото: скриншот

Напомним, в конце октября 2025 года Новини.LIVE проводили аналогичное исследование, сравнивая изменения цен на зарядные станции в течение одной недели. Тогда самые популярные модели, в частности AlphaESS BLACKBEE и Choetech, стоили 27 999 и 43 999 грн соответственно. Кроме того, на большое количество товаров действовали выгодные скидки.

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Цены на зарядные станции в Цитрусе

Самое дешевое предложение по состоянию на вторник, 3 ноября, обойдется покупателям в 5 399 грн (модель Jackery Explorer 100 Plus). На нее действует скидка 51%, а стандартная цена достигает 10 999 грн. Пятерка самых популярных зарядных станций выглядит так:

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  • Voltdeer by Pylontech SR5000 Pro (2500 Вт, 5120 Вт/ч) — 68 999 грн (скидка 14%);
  • Vtoman Jump 1500X PB-22 — 31 999 грн;
  • Voltdeer by Pylontech SR5000 2xMPPT (2400 Вт, 5120 Вт/ч) — 66 999 грн;
  • EcoFLow DELTA Pro 3 Extra Battery — 145 999 грн;
  • Vtoman FlashSpeed 300W MPTT (230 Вт/ч) — 9 499 грн.
Инвестиция на зиму: сколько стоят популярные зарядные станции в Украине - фото 2
Цены на зарядные станции в Цитрусе. Фото: скриншот

Можно проследить, как изменилась стоимость одного из товаров в Цитрусе за год. В конце октября 2025-го станция EcoFlow RIVER 3 UPS (300 Вт, 245 Вт/ч) стоила 11 999 грн (действовала скидка 20%). А уже 3 ноября 2026 года эту же модель продают дороже — за 15 999 грн (скидка 3 000 грн).

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Очевидно, с наступлением осени стоимость зарядных станций в Украине выросла. Летом товары в ассортиментах COMFY и Цитруса обходились покупателям дешевле, а в ноябре сказались начало отопительного сезона, усиление обстрелов энергетической инфраструктуры и высокий спрос среди потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут экономить деньги на отоплении зимой. Для этого нужно утеплить двери и окна, не закрывать шторами/мебелью батареи, заменить старые газовые приборы и позаботиться о своевременном обслуживании системы. Кроме того, потребители могут требовать перерасчета суммы в платежках.

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Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны полностью оплачивать коммунальные услуги в 2026 году. Полномасштабная война не освобождает от финансовых обязательств, начисления штрафов и пени. В то же время существуют льготы для жителей территорий, где возможны или ведутся боевые действия.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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