Чи готова енергосистема України до зими: керівник Yasno Сергій Коваленко назвав головні ризики

Керівник Yasno Сергій Коваленко. Фото: Yasno

Українцям слід бути готовими до складної ситуації зі світлом цієї зими. Росія продовжує бити по енергетичних об'єктах, тому навіть масштабні ремонти та підготовка до опалювального сезону не можуть гарантувати стабільного електропостачання. Останні атаки показують, наскільки швидко ситуація може змінитися. На цьому тлі підприємства все активніше інвестують у власну генерацію.

Про це розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

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Чи готова енергосистема до зими

Підготовка до опалювального сезону триває, але головною проблемою залишаються російські ракети та дрони. Енергетики можуть відновлювати обладнання й посилювати захист об'єктів, однак нові влучання здатні знову залишати споживачів без світла. Тому, за словами Коваленка, готовність енергосистеми насправді перевіряється обстрілами та влучаннями.

"Я завжди кажу, що треба готуватися до поганого сценарію, а там вже як буде, бо ворог нікуди не дівся, він продовжує стріляти", — каже керівник Yasno.

Бізнес масово встановлює батареї

Постійні відключення змусили підприємства переглянути своє ставлення до власної електроенергії. Якщо раніше сонячні панелі встановлювали переважно заради економії, то тепер компаніям потрібна ще й можливість накопичувати енергію та використовувати її у потрібний момент.

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Сонячна електростанція дозволяє менше купувати електроенергії з мережі, поки світить сонце. Проте вночі вона нічого не виробляє, а вдень генерація може бути найбільшою саме тоді, коли підприємство споживає мало. Вирішити цю проблему допомагають батареї.

Є й фінансова вигода. Ціни на електроенергію для бізнесу змінюються протягом доби, тому накопичувати її в дешевші години та використовувати в дорожчі може бути вигідніше.

Для цього Yasno використовує систему енергоменеджменту, підключену до ринку на добу наперед. Вона враховує ціну на ринку, споживання підприємства, обсяги генерації та стан батарей. На основі цих даних система підбирає найвигідніший режим роботи обладнання. За словами Коваленка, такі інвестиції повертаються досить швидко.

"Середня окупність проєктів через досить високу ціну електроенергії і, головне, високу волатильність в середньому становить 2,5–2,7 року", — розповів Коваленко.

Батареї вже випередили сонячні панелі

Ще до повномасштабного вторгнення розвиток власної генерації та систем накопичення енергії в Україні вважали справою найближчих 5–15 років. Проте обстріли та дефіцит електроенергії пришвидшили процес.

За словами Коваленка, у 2026 році Yasno отримала більше замовлень на батареї, ніж на сонячні електростанції. Для компанії це показник того, що підприємства вже переходять від звичайного виробництва електроенергії до повноцінного управління нею.

Як інвестувати у власну генерацію без великих витрат

Попри очевидні переваги, купити сонячні панелі та батареї може далеко не кожне підприємство. Комусь бракує обігових коштів, хтось не хоче брати кредит, а деяким компаніям банки відмовляють у фінансуванні. Для таких випадків Yasno пропонує модель, за якої сама вкладає гроші в обладнання на об'єкті клієнта.

Підприємство починає користуватися електростанцією та батареями після їх встановлення за лізинговими, ЕСКО або PPA-контрактами. Вони передбачають співпрацю від трьох до семи років, після чого обладнання переходить у власність підприємства.

"Ми залучили до 100 мільйонів євро, хочемо інвестувати це в реальні бізнеси для їхньої енергоефективності, енергонезалежності", — повідомив Коваленко.

Раніше Новини.LIVE писали, що вигідніше під час відключень світла — купити генератор чи зарядну станцію або взяти їх напрокат. Якщо резервне живлення потрібне лише на кілька днів, оренда допоможе уникнути великих витрат на купівлю техніки. А за регулярних блекаутів власне обладнання може обійтися дешевше в довгостроковій перспективі.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштують зарядні станції для дому. Бюджетні моделі можна знайти приблизно за 17 000 гривень, а потужніші пристрої коштують понад 100 000. Вибір залежить від того, чи потрібно заряджати телефони й роутер, чи підтримувати роботу холодильника та іншої побутової техніки.