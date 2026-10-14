Скільки коштує зарядна станція для квартири: актуальні ціни у жовтні 2026 року

Чоловік заряджає телефон. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна диктує українцям нові вимоги й змушує пристосовуватись до різних реалій. Щороку російська армія намагається знищити енергетичну інфраструктуру України, через що українці змушені сидіти тривалий час без світла. Дехто пристосовується і чекає на повернення енергопостачання. Дехто — чекати не хоче і шукає шляхи, аби бути зі світлом 24 на 7. Завдяки технологічному прогресу, сьогодні люди мають можливість мінімально відчути на собі обмеження і купити зарядну станцію. Від неї можна не тільки зарядити телефон, а ще й увімкнути пральну машину та навіть холодильник. Проте ціни на такі пристрої можуть відрізнятись залежно від характеристик і потужності.

Сайт Новини.LIVE дізнавався і порівнював ціни на різних маркетплейсах, що продають зарядні станції.

Реклама

Що пропонують офіційні маркетплейси

На офіційних інтернет-магазинах ціни на стандартну зарядну станцію Ecoflow залежать від потужності й характеристики пристрою. Кожен для себе обирає зручний варіант залежно від власних потреб. В середньому ціни коливаються від 20 000 до 130 000 гривень.

На Rozetka можна знайти навіть ще бюджетніші варіанти. Наприклад, невеличка зарядна станція потужністю в 600 Вт може обійтись в 17 149 гривень. Крім того, продавець пропонує розбити покупку на декілька платежів, що значно може заощадити бюджет. При стандартних відключеннях світла 4 години на день, до неї можна під'єднати роутер та зарядити телефон. Використовувати енергоємні прилади не бажано, адже тоді заряду такої станції вистачить набагато менше.

Зарядна станція. Фото: Rozetka/скриншот

А от на іншому маркетплейсі Comfy знайти бюджетніший варіант майже неможливо. Ціни на зарядні станції стартують вже від 50 000 грн, проте і пристрої за характеристиками вже куди потужніші. Зарядна станція потужністю в 1 800 Вт. До такої станції можна під'єднати навіть холодильник та телевізор. Виробник обіцяє, що зарядна станція триматиме заряд в середньому до 9 годин на день при підключенні декількох пристроїв.

Читайте також:

Зарядна станція. Фото: Comfy/скриншот

А ось ті, хто хоче по максимуму бути зі світлом, можуть переглянути варіант із потужністю в 3 600 Вт. Така станція працюватиме майже добу. Проте покупка такого варіанту може обійтись недешево — в 128 000 грн. Також за 14 200 грн виробник пропонує додатково придбати портативну сонячну батарею, що допоможе надалі зекономити на оплаті комунальних послуг за електроенергію.

Зарядна станція. Фото: Comfy/скриншот

Де знайти потужні станції, але не "за всі гроші світу"

Для тих, хто хоче заощадити, є варіант купівлі зарядної станції на OLX. Там ціни нижчі через те, що більшість товарів вже були у використанні, але досі можуть виконувати головну функцію. Проте перед тим як щось купувати, варто переконатись, що продавець здійснює відправлення товару через OLX доставку. Коли вас просять оплатити товар особисто одразу на картку або перейти за невідомим для вас посиланням, з високою ймовірністю спілкування відбувається із шахраями.

Наприклад, зарядна станція потужністю в 1 800 Вт, яка в Comfy коштувала б під 50 000 гривень, на OLX продають всього за 30 000 грн. Продавець обіцяє, що станція заряджається з 0 до 80% всього за 45 хвилин. Також він зазначає, що до неї можна під'єднати мікрохвильову піч, перфоратор та теплові гармати.

Зарядна станція. Фото: OLX/Вячеслав

На сайті також активно продають сонячні панелі до зарядних станцій. У деяких продавців ціни стартують від 800 грн за одну штуку.

Яку зарядну станцію краще обрати

Тут все залежить від потреби споживача. Для тих, кому важливо лише безперебійний інтернет і зв'язок та тримати телефон зарядженим на 100%, вистачить станції із мінімальною потужністю.

А тим, кому крім телефону та інтернету важливо ще мати можливість розігріти їжу та зберегти продукти в морозилці, варто придивитись до більш потужних станцій. Проте тут і слід враховувати, що ціна вийде дорожчою.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, яка буде ситуація зі світлом взимку. Як повідомило одне з американських видань, українські урядовці перехопили документ щодо російських планів стосовно обстрілів України в опалювальний сезон. У ньому також зазначається, що можуть бути значні перебої з водопостачанням.

Також Новини.LIVE повідомляли, які актуальні ціни на яйця у жовтні. Упаковка від 10 яєць коштує від 81 гривні. Індекс споживчих цін на курячі яйця у жовтні 2026 року становить 114,44%