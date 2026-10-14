Сколько стоит зарядная станция для квартиры: актуальные цены в октябре 2026 года

Мужчина заряжает телефон. Фото: УНИАН

Полномасштабная война предъявляет украинцам новые требования и заставляет приспосабливаться к различным реалиям. Каждый год российская армия пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего украинцы вынуждены долгое время обходиться без света. Кто-то приспосабливается и ждет возобновления энергоснабжения. Кто-то — ждать не хочет и ищет способы обеспечить себя светом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря технологическому прогрессу сегодня у людей есть возможность свести к минимуму ограничения и приобрести зарядную станцию. С ее помощью можно не только зарядить телефон, но и включить стиральную машину и даже холодильник. Однако цены на такие устройства могут различаться в зависимости от характеристик и мощности.

Сайт Новини.LIVE изучал и сравнивал цены на различных маркетплейсах, продающих зарядные станции.

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Что предлагают официальные маркетплейсы

В официальных интернет-магазинах цены на стандартную зарядную станцию Ecoflow зависят от мощности и характеристик устройства. Каждый выбирает для себя удобный вариант в зависимости от собственных потребностей. В среднем цены колеблются от 20 000 до 130 000 гривен.

На Rozetka можно найти даже более бюджетные варианты. Например, небольшая зарядная станция мощностью 600 Вт может обойтись в 17 149 гривен. Кроме того, продавец предлагает разбить покупку на несколько платежей, что может значительно сэкономить бюджет. При стандартных отключениях света по 4 часа в день к ней можно подключить роутер и зарядить телефон. Использовать энергоемкие приборы нежелательно, ведь тогда заряда такой станции хватит гораздо меньше.

Зарядная станция. Фото: Rozetka/скриншот

А вот на другом маркетплейсе Comfy найти более бюджетный вариант практически невозможно. Цены на зарядные станции начинаются уже от 50 000 грн, однако и устройства по характеристикам уже гораздо мощнее. Зарядная станция мощностью 1 800 Вт. К такой станции можно подключить даже холодильник и телевизор. Производитель обещает, что зарядная станция будет держать заряд в среднем до 9 часов в день при подключении нескольких устройств.

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Зарядная станция. Фото: Comfy/скриншот

А вот те, кто хочет по максимуму обеспечить себя светом, могут рассмотреть вариант мощностью 3 600 Вт. Такая станция будет работать почти сутки. Однако покупка такого варианта может обойтись недешево — в 128 000 грн. Также за 14 200 грн производитель предлагает дополнительно приобрести портативную солнечную батарею, что поможет в дальнейшем сэкономить на оплате коммунальных услуг за электроэнергию.

Зарядная станция. Фото: Comfy/скриншот

Где найти мощные станции не "за все деньги мира"

Для тех, кто хочет сэкономить, есть вариант покупки зарядной станции на OLX. Там цены ниже из-за того, что большинство товаров уже были в употреблении, но до сих пор могут выполнять свою основную функцию. Однако прежде чем что-то покупать, стоит убедиться, что продавец отправляет товар через службу доставки OLX. Когда вас просят оплатить товар лично сразу на карту или перейти по неизвестной вам ссылке, с высокой вероятностью вы имеете дело с мошенниками.

Например, зарядная станция мощностью 1 800 Вт, которая в Comfy стоила бы около 50 000 гривен, на OLX продается всего за 30 000 грн. Продавец обещает, что станция заряжается от 0 до 80% всего за 45 минут. Также он отмечает, что к ней можно подключить микроволновую печь, перфоратор и тепловые пушки.

Зарядная станция. Фото: OLX/Вячеслав

На сайте также активно продаются солнечные панели для зарядных станций. У некоторых продавцов цены начинаются от 800 грн за одну штуку.

Какую зарядную станцию лучше выбрать

Здесь все зависит от потребностей потребителя. Для тех, кому важно лишь бесперебойный интернет и связь, а также держать телефон заряженным на 100%, хватит станции с минимальной мощностью.

А тем, кому помимо телефона и интернета важно ещё иметь возможность разогреть еду и сохранить продукты в морозилке, стоит присмотреться к более мощным станциям. Однако здесь и следует учитывать, что цена будет выше.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какая будет ситуация со светом зимой. Как сообщило одно из американских изданий, украинские чиновники перехватили документ о российских планах по обстрелам Украины в отопительный сезон. В нем также отмечается, что могут быть значительные перебои с водоснабжением.

Также Новини.LIVE сообщали, каковы актуальные цены на яйца в октябре. Упаковка из 10 яиц стоит от 81 гривны. Индекс потребительских цен на куриные яйца в октябре 2026 года составляет 114,44%