Сколько стоит зарядная станция для квартиры: актуальные цены в октябре 2026 года

Свет 24/7: сколько стоит зарядная станция для квартиры
Полномасштабная война предъявляет украинцам новые требования и заставляет приспосабливаться к различным реалиям. Каждый год российская армия пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего украинцы вынуждены долгое время обходиться без света. Кто-то приспосабливается и ждет возобновления энергоснабжения. Кто-то — ждать не хочет и ищет способы обеспечить себя светом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря технологическому прогрессу сегодня у людей есть возможность свести к минимуму ограничения и приобрести зарядную станцию. С ее помощью можно не только зарядить телефон, но и включить стиральную машину и даже холодильник. Однако цены на такие устройства могут различаться в зависимости от характеристик и мощности.
Сайт Новини.LIVE изучал и сравнивал цены на различных маркетплейсах, продающих зарядные станции.
Что предлагают официальные маркетплейсы
В официальных интернет-магазинах цены на стандартную зарядную станцию Ecoflow зависят от мощности и характеристик устройства. Каждый выбирает для себя удобный вариант в зависимости от собственных потребностей. В среднем цены колеблются от 20 000 до 130 000 гривен.
На Rozetka можно найти даже более бюджетные варианты. Например, небольшая зарядная станция мощностью 600 Вт может обойтись в 17 149 гривен. Кроме того, продавец предлагает разбить покупку на несколько платежей, что может значительно сэкономить бюджет. При стандартных отключениях света по 4 часа в день к ней можно подключить роутер и зарядить телефон. Использовать энергоемкие приборы нежелательно, ведь тогда заряда такой станции хватит гораздо меньше.
А вот на другом маркетплейсе Comfy найти более бюджетный вариант практически невозможно. Цены на зарядные станции начинаются уже от 50 000 грн, однако и устройства по характеристикам уже гораздо мощнее. Зарядная станция мощностью 1 800 Вт. К такой станции можно подключить даже холодильник и телевизор. Производитель обещает, что зарядная станция будет держать заряд в среднем до 9 часов в день при подключении нескольких устройств.
А вот те, кто хочет по максимуму обеспечить себя светом, могут рассмотреть вариант мощностью 3 600 Вт. Такая станция будет работать почти сутки. Однако покупка такого варианта может обойтись недешево — в 128 000 грн. Также за 14 200 грн производитель предлагает дополнительно приобрести портативную солнечную батарею, что поможет в дальнейшем сэкономить на оплате коммунальных услуг за электроэнергию.
Где найти мощные станции не "за все деньги мира"
Для тех, кто хочет сэкономить, есть вариант покупки зарядной станции на OLX. Там цены ниже из-за того, что большинство товаров уже были в употреблении, но до сих пор могут выполнять свою основную функцию. Однако прежде чем что-то покупать, стоит убедиться, что продавец отправляет товар через службу доставки OLX. Когда вас просят оплатить товар лично сразу на карту или перейти по неизвестной вам ссылке, с высокой вероятностью вы имеете дело с мошенниками.
Например, зарядная станция мощностью 1 800 Вт, которая в Comfy стоила бы около 50 000 гривен, на OLX продается всего за 30 000 грн. Продавец обещает, что станция заряжается от 0 до 80% всего за 45 минут. Также он отмечает, что к ней можно подключить микроволновую печь, перфоратор и тепловые пушки.
На сайте также активно продаются солнечные панели для зарядных станций. У некоторых продавцов цены начинаются от 800 грн за одну штуку.
Какую зарядную станцию лучше выбрать
Здесь все зависит от потребностей потребителя. Для тех, кому важно лишь бесперебойный интернет и связь, а также держать телефон заряженным на 100%, хватит станции с минимальной мощностью.
А тем, кому помимо телефона и интернета важно ещё иметь возможность разогреть еду и сохранить продукты в морозилке, стоит присмотреться к более мощным станциям. Однако здесь и следует учитывать, что цена будет выше.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, какая будет ситуация со светом зимой. Как сообщило одно из американских изданий, украинские чиновники перехватили документ о российских планах по обстрелам Украины в отопительный сезон. В нем также отмечается, что могут быть значительные перебои с водоснабжением.
Также Новини.LIVE сообщали, каковы актуальные цены на яйца в октябре. Упаковка из 10 яиц стоит от 81 гривны. Индекс потребительских цен на куриные яйца в октябре 2026 года составляет 114,44%