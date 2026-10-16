Готова ли энергосистема Украины к зиме: директор Yasno Сергей Коваленко назвал главные риски

Руководитель Yasno Сергей Коваленко. Фото: Yasno

Украинцам следует быть готовыми к сложной ситуации с светом этой зимой. Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам, поэтому даже масштабные ремонтные работы и подготовка к отопительному сезону не могут гарантировать стабильное электроснабжение. Последние атаки показывают, насколько быстро ситуация может измениться. На этом фоне предприятия все активнее инвестируют в собственную генерацию.

Об этом рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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Готова ли энергосистема к зиме

Подготовка к отопительному сезону продолжается, но главной проблемой остаются российские ракеты и дроны. Энергетики могут восстанавливать оборудование и усиливать защиту объектов, однако новые попадания способны вновь оставить потребителей без света. Поэтому, по словам Коваленко, готовность энергосистемы на самом деле проверяется обстрелами и попаданиями.

"Я всегда говорю, что нужно готовиться к худшему сценарию, а там уже как будет, потому что враг никуда не делся, он продолжает стрелять", — говорит руководитель Yasno.

Бизнес массово устанавливает батареи

Постоянные отключения заставили предприятия пересмотреть свое отношение к собственной электроэнергии. Если раньше солнечные панели устанавливали преимущественно ради экономии, то теперь компаниям нужна еще и возможность накапливать энергию и использовать ее в нужный момент.

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Солнечная электростанция позволяет меньше покупать электроэнергию из сети, пока светит солнце. Однако ночью она ничего не вырабатывает, а днем генерация может быть максимальной именно тогда, когда предприятие потребляет мало. Решить эту проблему помогают аккумуляторы.

Есть и финансовая выгода. Цены на электроэнергию для бизнеса меняются в течение суток, поэтому накапливать ее в более дешевые часы и использовать в более дорогие может быть выгоднее.

Для этого Yasno использует систему энергоменеджмента, подключенную к рынку на сутки вперед. Она учитывает цену на рынке, потребление предприятия, объемы генерации и состояние батарей. На основе этих данных система подбирает наиболее выгодный режим работы оборудования. По словам Коваленко, такие инвестиции окупаются достаточно быстро.

"Средняя окупаемость проектов из-за достаточно высокой цены на электроэнергию и, главное, высокой волатильности в среднем составляет 2,5–2,7 года", — рассказал Коваленко.

Батареи уже опередили солнечные панели

Еще до полномасштабного вторжения развитие собственной генерации и систем накопления энергии в Украине считали делом ближайших 5–15 лет. Однако обстрелы и дефицит электроэнергии ускорили процесс.

По словам Коваленко, в 2026 году Yasno получила больше заказов на аккумуляторные батареи, чем на солнечные электростанции. Для компании это показатель того, что предприятия уже переходят от обычного производства электроэнергии к полноценному управлению ею.

Как инвестировать в собственную генерацию без больших затрат

Несмотря на очевидные преимущества, купить солнечные панели и аккумуляторы может далеко не каждое предприятие. Кому-то не хватает оборотных средств, кто-то не хочет брать кредит, а некоторым компаниям банки отказывают в финансировании. Для таких случаев Yasno предлагает модель, при которой сама вкладывает средства в оборудование на объекте клиента.

Предприятие начинает пользоваться электростанцией и батареями после их установки по лизинговым, ЭСКО или PPA-контрактам. Они предусматривают сотрудничество сроком от трех до семи лет, после чего оборудование переходит в собственность предприятия.

"Мы привлекли до 100 миллионов евро, хотим инвестировать эти средства в реальные предприятия для повышения их энергоэффективности и энергонезависимости", — сообщил Коваленко.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время отключений света выгоднее — купить генератор или зарядную станцию либо взять их в аренду. Если резервное питание требуется лишь на несколько дней, аренда поможет избежать больших затрат на покупку техники. А при регулярных отключениях собственное оборудование может обойтись дешевле в долгосрочной перспективе.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят зарядные станции для дома. Бюджетные модели можно найти примерно за 17 000 гривен, а более мощные устройства стоят свыше 100 000. Выбор зависит от того, нужно ли заряжать телефоны и роутер или поддерживать работу холодильника и другой бытовой техники.