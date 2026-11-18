Женщина без света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинская энергосистема оказалась в условиях серьезного дисбаланса, а самим украинцам приходится искать альтернативные источники энергии. Дело в том, что в ночные часы страна вынуждена экспортировать электроэнергию за границу, тогда как в вечерние пиковые часы потребители сталкиваются с отключениями света. Такая ситуация обусловлена не из-за коммерческих интересов, а физических законов работы атомных и гидроэлектростанций.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

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Почему атомные электростанции не могут изменять мощность

Основу энергообеспечения Украины в настоящее время составляют атомные электростанции (АЭС), от которых система полностью зависит в темное время суток. Атомная и солнечная генерация не способны гибко подстраиваться под график жизни потребителей.

По словам Закревского, украинская энергосистема в значительной степени зависит от атомной генерации, особенно ночью. Атомные энергоблоки нельзя просто отключать или существенно снижать их мощность в зависимости от того, сколько электроэнергии потребляют люди.

"Если он резко отключается, когда теряется связь с потребителем, происходит загрязнение самого ядерного блока. И затем требуется несколько суток для того, чтобы вымыть эти наработанные синтезированные вещества, которые не дают ему нормально работать впоследствии", — объяснил эксперт.

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Поэтому атомная генерация должна работать относительно стабильно.

например, энергоблок мощностью 1 ГВт не может просто перейти на выработку 200 МВт ночью, когда потребление электроэнергии падает. Избыток мощности в таком случае нужно направить в другое место или компенсировать другими способами.

Почему днем экспорт электроэнергии сокращается

Ситуация меняется днем, когда к энергосистеме подключается солнечная генерация. По словам Закревского, установленная мощность промышленных солнечных электростанций в Украине составляет около 6,3 ГВт, а домашних СЭС — еще 2,4 ГВт.

Суммарная установленная мощность солнечной генерации достигает примерно 8,7 ГВт. В солнечные дни она может существенно увеличить производство электроэнергии.

Однако солнечные электростанции зависят от погоды и времени суток. Они не могут полностью заменить генерацию, необходимую для балансирования энергосистемы утром и вечером.

Как отмечает эксперт, днем экспорт электроэнергии почти прекратился. Это связано с изменением баланса производства и потребления. Солнечная генерация увеличивает объем электроэнергии внутри страны, тогда как возможности быстро изменять производство на АЭС остаются ограниченными.

Почему украинцам могут отключать свет по вечерам

Сейчас Украина экономит воду в водохранилищах ГЭС. Её планируют активнее использовать зимой, в частности в декабре, когда энергосистема может столкнуться с наибольшими трудностями. Это одна из причин вечерних ограничений электроснабжения

Вечером солнечная генерация уже не работает, потребление электроэнергии растет, а атомные блоки не могут мгновенно компенсировать эту разницу. Поэтому гидроресурс стараются сохранить для более сложного периода.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие регионы могут вообще остаться без отопления зимой. Под угрозой оказались прифронтовые регионы. Ежедневные российские обстрелы могут повредить системы теплоснабжения, затруднить ремонт и создать угрозу для коммунальных бригад.

Также Новини.LIVE уже ранее сообщали, что зимний период может оказаться сложным для энергосистемы. По словам экспертов, главной проблемой остаются российские атаки, из-за которых потребители могут надолго остаться без света. Даже быстрый ремонт может не помочь в таких ситуациях.