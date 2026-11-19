Украинские беженцы на границе. Фото: УНИАН

Польское правительство готовится к возможной волне украинских беженцев. Варшава рассматривает три сценария развития событий на случай, если российские атаки на украинскую энергетику и другую коммунальную инфраструктуру приведут к масштабным отключениям электроэнергии этой зимой. Военные аналитики прогнозируют приток до 2,5 миллиона украинцев, однако такой вариант считают наименее вероятным.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, передают Новини.LIVE.

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Из каких городов, скорее всего, уедут украинцы

Бывший офицер Службы военной разведки Польши подполковник Мацей Коровай предупреждает, что нынешняя зима может стать самой тяжелой за все время войны. Если россияне сосредоточат удары по инфраструктуре мегаполисов, под наибольшим давлением окажутся Киев и Одесса, где в совокупности проживает около 4,5 млн человек. По его словам, внутренние ресурсы Украины для размещения переселенцев уже в значительной степени исчерпаны. Поэтому в Польшу потенциально могут отправиться до 2,5 миллиона украинцев.

Эксперт Центра восточных исследований (OSW) Кшиштоф Нечипор обращает внимание на новую тактику и вооружение РФ:

россияне применяют реактивные беспилотники «Герань-5», которые развивают скорость до 450 км/ч и несут 90-килограммовую боевую часть, способную перебивать стальные опоры ЛЭП и мостов;

Украина испытывает дефицит средств ПВО, а модернизация защиты от реактивных дронов требует времени.

Однако развитие ситуации зимой всё же будет зависеть от четырёх факторов: запасов российских ракет, возможностей украинской ПВО, суровости морозов и хода мирных переговоров.

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В то же время аналитики отмечают, что сами украинцы тщательно готовились к вызовам — государство разработало закрытый «план устойчивости», а жители городов массово запаслись генераторами и зарядными станциями.

К чему готовится Варшава

Министерство внутренних дел Польши совместно с воеводами, Пограничной службой и Агентством стратегических резервов ещё в конце сентября просчитало три варианта развития событий:

Отсутствие новой волны миграции из Украины. Приезд украинцев, которые уже бывали в Польше и будут останавливаться у своих родственников, проживающих там. Массовый наплыв беженцев, подобный тому, что был весной 2022 года.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик считает, что пока оснований для паники нет. Большинство центров массового размещения и пунктов приема в Польше уже ликвидированы (остались лишь два пункта — на вокзалах в Перемышле и Люблине), и разворачивать новые заранее правительство не планирует, чтобы не тратить бюджетные средства на маловероятный сценарий. Однако пограничники еженедельно отчитываются перед правительством о динамике на границе, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно активировать резервные планы.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что количество украинцев, получивших временную защиту в Польше, уменьшается. Число лиц сократилось до 80 тысяч только за сентябрь. Однако связывать такой отток граждан Украины с выездом из страны не стоит.

Также Новини.LIVE сообщали, как можно сэкономить на покупках в Польше. Сдача пустых бутылок в бутылочный автомат может стать одним из таких вариантов. За 10 штук тары можно получить от 5 до 10 злотых и использовать скидку на покупки в супермаркете.