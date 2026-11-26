Купюри гривні в руках. Фото: Unsplash

Мало не щороку в Україні переглядають розмір мінімальної зарплати. Від цього показника залежать деякі соціальні виплати, штрафні санкції та податкові ставки. У грудні 2026 року сума залишиться на попередньому рівні, однак уже з 1 січня передбачається підвищення. Ми розібралися, якою буде МЗП найближчим часом і скільки українці отримають "на руки".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

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Мінімальна зарплата у грудні 2026 року

Згідно з законом, розмір мінімальної зарплати за місяць виконання посадових обов’язків зафіксований на рівні 8 647 грн, або 52 грн за годину. Підприємства, компанії, установи та організації не можуть виплачувати працівникам менше вказаної суми.

Але "на руки" громадяни отримують орієнтовно 6 658 грн, оскільки з доходів стягують обов’язкові податки. Йдеться про 18% ПДФО та 5% військового збору. Єдиний соціальний внесок у розмірі 22% не впливає на суму фінансового забезпечення, адже ці витрати беруть на себе роботодавці.

Вже з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте на 899 грн — до 9 546 грн. Це передбачено законопроєктом №16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік", ухваленим народними депутатами в першому читанні наприкінці жовтня. Сума "на руки" становитиме 7 350 грн.

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"Відповідно до пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодексу до вступу в силу Закону про Державний бюджет на поточний період мінімальна заробітна плата застосовується в розмірах і на умовах, що діяли в грудні попереднього бюджетного періоду", — пояснили в Мінфіні.

Як МЗП вплине на податкові ставки

Після підвищення мінімальної зарплати зміняться податкові ставки для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі. ФОПам 1 та 2 групи доведеться платити більше з 1 січня 2027 року, а саме:

військовий збір — 954,60 грн/міс. (10% від МЗП) замість 864,70 грн;

єдиний соціальний внесок — 2 100,12 грн/міс. (22% від МЗП) замість 1 902,34 грн;

єдиний податок (для ФОП 2 групи) — 1 902,20 грн/міс. (20% від МЗП) замість 1 729,40 грн.

Прострочення обов’язкових платежів загрожує представникам бізнесу суворою фінансовою відповідальністю. Несплата єдиного податку і військового збору тягне за собою штраф у розмірі 50% від суми. За несвоєчасне нарахування ЄСВ доведеться заплатити 20%.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що родичі померлої людини можуть звернутися до роботодавця за невиплаченою зарплатою. Йдеться про кошти за всі відпрацьовані дні та компенсацію за невикористану відпустку. Таке право мають чоловік або дружина, діти, батьки тощо.

Також ми розповідали, кому з учителів доплачують 10-20% до посадового окладу. Право на додаткове фінансове забезпечення належить педагогічним працівникам за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, майстернями, спортивними залами і не тільки.