Готівка у конверті. Фото: Новини.LIVE

Після смерті працівника деякі горе-роботодавці вважають, що зарплата померлого може залишитись у компанії. Тож підприємства часто залишають невиплаченими заробітну плату за останні дні та компенсацію за невикористану відпустку. Проте законодавство дозволяє членам родини забрати належні суми померлого.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Хто має право на пряму виплату від роботодавця

Закон чітко визначає коло осіб, які можуть звернутися за невиплаченою заробітною платою та відпускними:

Подружжя та діти. Дружина або чоловік отримують кошти незалежно від спільного проживання (навіть якщо жили окремо через роботу чи лікування). Неповнолітні діти належать до сім'ї автоматично. Батьки та інші родичі. Батьки, повнолітні діти, брати чи сестри можуть отримати кошти за умови підтвердження факту спільного проживання та ведення спільного побуту. Людина, яка проживала з померлим однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу, також має право на виплату, якщо доведе спільний побут і наявність взаємних прав та обов'язків.

Якщо жоден із членів сім'ї не звернувся по кошти, а також за відсутності родичів, невиплачена зарплата та компенсація за відпустку переходять до складу спадщини або виплачуються особі, зазначеній у заповіті.

Що робити, якщо заяву подали кілька людей

Якщо до роботодавця одночасно звернулося кілька родичів, виникає питання розподілу коштів. Стаття 1227 Цивільного кодексу України не встановлює чіткої черговості між членами сім'ї і не визначає розмір їхніх часток. Якщо між претендентами виникає спір щодо права на виплати або пропорцій їх розподілу, конфлікт вирішується виключно в судовому порядку.

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Як отримати кошти померлого

Отримання виплат від роботодавця складається з кількох простих кроків:

Для початку родич звертається до підприємства із заявою у довільній формі, де просить розрахувати суму зарплати за відпрацьовані дні із та компенсації за відпустку. Потім до заяви обов'язково додаються копія свідоцтва про смерть та документи, що підтверджують родинні зв’язки: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження або факт проживання однією сім'єю тощо. Якщо прямих членів сім'ї немає, про наявність невиплачених сум слід повідомити нотаріуса, який оформлює спадщину. Нотаріус має право самостійно витребувати у роботодавця інформацію про суму заборгованості.

Окремого дедлайну для звернення безпосередньо до роботодавця закон не встановлює. Проте варто пам'ятати про загальні правила прийняття спадщини протягом 6 місяців та можливі обмеження щодо позовної давності, якщо підприємство безпідставно відмовлятиме у виплаті та справу доведеться вирішувати через суд.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кого з працівників за законом не можуть звільняти. Права регулюються статтею 184 Кодексу законів про працю України. Для роботодавців, що порушать закон, передбачені чималі суми грошових компенсацій.

Також Новини.LIVE повідомляли, кого з українців можуть оштрафувати через відпустку. Першочергово це стосується роботодавців. Керівники установ мають вести облік відпусток своїх працівників.