Невиплачена зарплата після смерті: кому належать гроші та як їх забрати
Після смерті працівника деякі горе-роботодавці вважають, що зарплата померлого може залишитись у компанії. Тож підприємства часто залишають невиплаченими заробітну плату за останні дні та компенсацію за невикористану відпустку. Проте законодавство дозволяє членам родини забрати належні суми померлого.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
Хто має право на пряму виплату від роботодавця
Закон чітко визначає коло осіб, які можуть звернутися за невиплаченою заробітною платою та відпускними:
- Подружжя та діти. Дружина або чоловік отримують кошти незалежно від спільного проживання (навіть якщо жили окремо через роботу чи лікування). Неповнолітні діти належать до сім'ї автоматично.
- Батьки та інші родичі. Батьки, повнолітні діти, брати чи сестри можуть отримати кошти за умови підтвердження факту спільного проживання та ведення спільного побуту.
- Людина, яка проживала з померлим однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу, також має право на виплату, якщо доведе спільний побут і наявність взаємних прав та обов'язків.
Якщо жоден із членів сім'ї не звернувся по кошти, а також за відсутності родичів, невиплачена зарплата та компенсація за відпустку переходять до складу спадщини або виплачуються особі, зазначеній у заповіті.
Що робити, якщо заяву подали кілька людей
Якщо до роботодавця одночасно звернулося кілька родичів, виникає питання розподілу коштів. Стаття 1227 Цивільного кодексу України не встановлює чіткої черговості між членами сім'ї і не визначає розмір їхніх часток. Якщо між претендентами виникає спір щодо права на виплати або пропорцій їх розподілу, конфлікт вирішується виключно в судовому порядку.
Як отримати кошти померлого
Отримання виплат від роботодавця складається з кількох простих кроків:
- Для початку родич звертається до підприємства із заявою у довільній формі, де просить розрахувати суму зарплати за відпрацьовані дні із та компенсації за відпустку.
- Потім до заяви обов'язково додаються копія свідоцтва про смерть та документи, що підтверджують родинні зв’язки: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження або факт проживання однією сім'єю тощо.
- Якщо прямих членів сім'ї немає, про наявність невиплачених сум слід повідомити нотаріуса, який оформлює спадщину. Нотаріус має право самостійно витребувати у роботодавця інформацію про суму заборгованості.
Окремого дедлайну для звернення безпосередньо до роботодавця закон не встановлює. Проте варто пам'ятати про загальні правила прийняття спадщини протягом 6 місяців та можливі обмеження щодо позовної давності, якщо підприємство безпідставно відмовлятиме у виплаті та справу доведеться вирішувати через суд.
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