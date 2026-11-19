Наличные в конверте. Фото: Новини.LIVE

После смерти работника некоторые недобросовестные работодатели считают, что зарплата умершего может остаться в компании. Поэтому предприятия часто не выплачивают заработную плату за последние дни и компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако законодательство позволяет членам семьи получить причитающиеся суммы умершего.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Кто имеет право на прямую выплату от работодателя

Закон четко определяет круг лиц, которые могут обратиться за невыплаченной заработной платой и отпускными:

Супруги и дети. Жена или муж получают средства независимо от совместного проживания (даже если жили отдельно из-за работы или лечения). Несовершеннолетние дети автоматически относятся к семье. Родители и другие родственники. Родители, совершеннолетние дети, братья или сестры могут получить средства при условии подтверждения факта совместного проживания и ведения совместного быта. Лицо, проживавшее с умершим в одной семье без официальной регистрации брака, также имеет право на выплату, если докажет совместное проживание и наличие взаимных прав и обязанностей.

Если ни один из членов семьи не обратился за средствами, а также при отсутствии родственников, невыплаченная зарплата и компенсация за отпуск переходят в состав наследства или выплачиваются лицу, указанному в завещании.

Что делать, если заявление подали несколько человек

Если к работодателю одновременно обратились несколько родственников, возникает вопрос о распределении средств. Статья 1227 Гражданского кодекса Украины не устанавливает четкой очередности между членами семьи и не определяет размер их долей. Если между претендентами возникает спор относительно права на выплаты или пропорций их распределения, конфликт разрешается исключительно в судебном порядке.

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Как получить средства умершего

Получение выплат от работодателя состоит из нескольких простых шагов:

Для начала родственник обращается в компанию с заявлением в произвольной форме, в котором просит рассчитать сумму заработной платы за отработанные дни и компенсацию за отпуск. Затем к заявлению обязательно прилагаются копия свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родственные связи: свидетельство о браке, свидетельство о рождении или факт проживания одной семьей и т. п. Если прямых членов семьи нет, о наличии невыплаченных сумм следует сообщить нотариусу, оформляющему наследство. Нотариус имеет право самостоятельно запросить у работодателя информацию о сумме задолженности.

Отдельного срока для обращения непосредственно к работодателю закон не устанавливает. Однако следует помнить об общих правилах принятия наследства в течение 6 месяцев и о возможных ограничениях, связанных с исковой давностью, если предприятие безосновательно откажет в выплате и дело придется решать в судебном порядке.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кого из работников по закону нельзя увольнять. Эти права регулируются статьёй 184 Кодекса законов о труде Украины. Для работодателей, нарушающих закон, предусмотрены немалые суммы денежных компенсаций.

Также Новини.LIVE сообщали, кого из украинцев могут оштрафовать из-за отпуска. В первую очередь это касается работодателей. Руководители учреждений должны вести учет отпусков своих работников.