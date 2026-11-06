Женщина с младенцем. Фото: Новини.LIVE

Женщину нельзя уволить только по той причине, что она находится в отпуске по уходу за ребенком. Закон защищает работниц с маленькими детьми, а в некоторых случаях запрещает увольнение даже при сокращении штата. Если работодатель нарушил эти правила или оформил увольнение по заявлению, которого женщина не писала, решение можно обжаловать в суде.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Уволили якобы по собственному желанию, но заявления не было

Женщина работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом коммунального предприятия. На момент увольнения она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Впоследствии у нее родился еще один ребенок.

Позже работодатель издал приказ об увольнении женщины по собственному желанию. Однако она не писала никакого заявления. Об увольнении работница узнала через полтора года. Она обратилась к работодателю, чтобы продлить отпуск по уходу за новорожденным ребенком, но ей сообщили, что трудовые отношения прекращены уже давно.

По просьбе женщины предприятие прислало скан заявления об увольнении. Она заявила, что не узнает этот документ и не знает, кто его написал. Оригинала заявления у работодателя не было.

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Суд встал на сторону работницы. Он отменил приказ об увольнении, восстановил её в должности и присудил 87 900 грн среднего заработка за время вынужденного прогула и 10 000 гривен в качестве компенсации морального вреда.

Одинокую мать уволили из-за сокращения штата

Другое дело касалось женщины, которая работала следователем в органах внутренних дел Донецкой области. После рождения ребенка она ушла в отпуск по уходу за ним. Впоследствии отпуск продлили из-за состояния здоровья ребенка.

Затем женщину уволили в связи с сокращением штата. Она обратилась в суд, поскольку на тот момент находилась в отпуске по уходу за ребенком и имела статус одинокой матери. Также она заявила, что работодатель не предложил ей другую работу.

Сначала апелляционный суд отказал ей в удовлетворении иска. Но впоследствии Верховный Суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение. Кассационный суд указал, что предыдущие инстанции надлежащим образом не проверили документы, подтверждающие статус матери-одиночки.

В ходе повторного рассмотрения женщина предоставила выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния. Также она подала справку из органа местного самоуправления. Суд отметил, что закон не определяет только один документ, которым можно подтвердить статус матери-одиночки. Поэтому необходимо учитывать все представленные доказательства.

Кроме того, женщина представила справки врачебно-консультативной комиссии. Они подтверждали, что ребенок нуждался в уходе матери в связи с состоянием здоровья. Работодатель не доказал, что отпуск был надлежащим образом прекращён или что женщине отказали в его продлении. Также не было доказательств того, что ей предлагали другую должность и пытались трудоустроить.

Кого закон защищает от увольнения

Права регулируются статьёй 184 Кодекса законов о труде Украины. Она предусматривает дополнительную защиту от увольнения для отдельных категорий работниц.

Речь идет о женщинах, имеющих:

детей в возрасте до трех лет;

детей в возрасте до шести лет — в случаях, предусмотренных законом;

детей в возрасте до 14 лет, если женщина является матерью-одиночкой;

ребёнка с инвалидностью, если женщина является матерью-одиночкой.

Что делать, если уволили во время отпуска по уходу за ребенком

Если работодатель уволил женщину во время отпуска по уходу за ребенком, следует проверить основание для увольнения и документы, на которых оно основано.

В частности, необходимо:

получить копию приказа об увольнении;

проверить, действительно ли подавали заявление, если в приказе указано увольнение по собственному желанию;

сохранить документы об отпуске по уходу за ребенком;

при необходимости подготовить доказательства статуса матери-одиночки;

сохранить медицинские документы, если ребенок нуждается в уходе по состоянию здоровья.

Если речь идет о сокращении штата, важно выяснить, распространяется ли такая мера на одиноких матерей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не лишиться положенных выплат при сокращении штата. Категорически нельзя писать заявление об увольнении по собственному желанию в такой ситуации, ведь работник может лишиться дополнительных выплат. О сокращении работодатель должен предупредить не менее чем за 2 месяца.

Также Новини.LIVE сообщали, почему за нецензурную лексику в рабочем чате могут уволить. Такие действия считаются нарушением трудовой дисциплины. За это работнику может быть вынесен как выговор, так и полное расторжение трудового договора.