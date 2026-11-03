Кассир в супермаркете. Фото: УНИАН

Все чаще отдельные работники попадают под сокращение. Одно дело — когда работодатель предлагает альтернативные вакансии, в целом соответствующие специфике работы сотрудника. Другое дело — когда он пытается сэкономить на выплатах и намеренно подталкивает работника к увольнению "по собственному желанию". Это является нарушением трудовых прав. Если должность сокращают, а альтернативные варианты — работа на должности с меньшей зарплатой или перевод в другой отдел — сотруднику не подходят, он имеет полное право отказаться. Это не лишает его законного права на увольнение в связи с сокращением и выплату выходного пособия.

Как добиться справедливости в случае сокращения — выясняли Новини.LIVE.

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Почему нельзя требовать увольнения по собственному желанию

Как сообщает пользовательница юридического портала, такая ситуация произошла в одном из супермаркетов страны:

"Работодатель (супермаркет) предупредил меня за 10 дней, что моя должность (заведующая отделом) будет сокращена. Предложил вакансии продавца (меньшая зарплата) или заведующего другим отделом в другом магазине (мне не подходит, специфика отдела совсем другая)", — сообщила Елена.

По словам юристов, законодательство четко разграничивает добровольное волеизъявление работника и процедуру сокращения штата:

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Согласно статье 32 ТК Украины, отказ от перевода — не повод для принуждения. Работник не обязан соглашаться на занятие более низкой должности или переход в другое подразделение, если это изменяет существенные условия труда или трудовую функцию. А ст. 38 ТК Украины гласит, что отказ от предложенной вакансии позволяет работодателю завершить процедуру сокращения, но он обязан уволить вас именно в связи с сокращением штата со всеми предусмотренными законом выплатами, а не заставлять писать заявление по собственному желанию.

Как на ситуацию влияет военное положение

В данной ситуации работодатель предупредил о сокращении лишь за 10 дней, что является серьезным нарушением трудового законодательства. Работодатель должен предупредить о сокращении не позднее чем за два месяца. Сокращать этот срок в одностороннем порядке нельзя.

Однако согласно закону № 2136-IX разрешено сокращать сроки уведомления только при изменении существенных условий труда, однако это правило не отменяет полноценной процедуры увольнения в связи с сокращением с соблюдением двухмесячного срока.

Какие выплаты гарантированы при законном сокращении

В случае оформления увольнения в связи с сокращением работодатель обязан произвести полный расчет в день увольнения.

Работник имеет право на следующие выплаты:

Выходное пособие гарантирует выплату в размере не менее среднего месячного заработка. Дополнительно выплачивается заработная плата за фактически отработанные дни до даты увольнения. Также работнику полагаются выплаты за все неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Если работодатель требует написать заявление по собственному желанию

Не стоит писать заявление по собственному желанию. Подписание такого заявления автоматически лишает работника права на получение выходного пособия и затрудняет дальнейшее юридическое обжалование действий работодателя.

Необходимо четко сообщить работодателю об отказе от предложенных вакансий и об отсутствии намерения увольняться по собственному желанию. Сохраните копии всех документов, предупреждений и предложений. До официального оформления сокращения и истечения двухмесячного срока работник должен выходить на работу и выполнять свои должностные обязанности.

А если руководитель угрожает или оказывает моральное давление на работника, тогда уже можно обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или подать иск в суд для восстановления на работе и взыскания причитающихся выплат.

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