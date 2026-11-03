Касир в супермаркеті. Фото: УНІАН

Дедалі частіше окремі працівники підпадають під скорочення. Одна справа — коли роботодавець пропонує альтернативні вакансії, що в цілому підходять специфіці роботи працівника. Інша — коли намагається зекономити на виплатах і навмисне підштовхує працівника до звільнення "за власним бажанням". Це є порушенням трудових прав. Якщо посаду скорочують, а альтернативні варіанти — робота на посаді із меншою зарплатою чи переведення в інший відділ — працівнику не підходять, він має повне право відмовитися. Це не позбавляє його законного права на звільнення за скороченням і виплату вихідної допомоги.

Як домогтись справедливості у разі скорочення — дізнавались Новини.LIVE.

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Чому не можна вимагати звільнення за власним бажанням

Як повідомляє користувачка юридичного порталу, така ситуація сталась в одному з супермаркетів країни:

"Роботодавець (супермаркет) попередив мене за 10 днів, що моя посада (завідувач відділу) буде скорочуватись. Запропонував вакансії продавця (нижча оплата) або завідувач іншого відділу в іншому магазині (мені не підходить, специфіка відділу зовсім інша)", — повідомила Олена.

За словами юристів, законодавство чітко розмежовує добровільне волевиявлення працівника та процедуру скорочення штату:

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За статтею 32 КЗпП України, відмова від переведення — не привід для примусу. Працівник не зобов'язаний погоджуватися на обіймання нижчої посади чи перехід до іншого підрозділу, якщо це змінює істотні умови праці чи трудову функцію. А ст. 38 КЗпП України каже, що відмова від запропонованої вакансії дозволяє роботодавцю завершити процедуру скорочення, але він зобов'язаний звільнити вас саме за скороченням штату з усіма передбаченими законом виплатами, а не змушувати писати заяву за власним бажанням.

Як на ситуацію впливає воєнний стан

У цій ситуації роботодавець попередив про скорочення лише за 10 днів, що є серйозним порушенням трудового законодавства. Роботодавець має попередити про скорочення не пізніше ніж за два місяці. Скоротити цей термін в односторонньому порядку не можна.

Однак за законом № 2136-IX дозволено скорочувати строки повідомлення лише при зміні істотних умов праці, проте це правило не скасовує повноцінної процедури звільнення за скороченням із дотриманням двомісячного терміну.

Які виплати гарантовані при законному скороченні

У разі оформлення звільнення через скорочення роботодавець зобов'язаний провести повний розрахунок у день звільнення.

Працівник має право на такі виплати:

Вихідна допомога гарантує виплату в розмірі не менше середнього місячного заробітку. Додатково оплачується зарплата за фактично відпрацьовані дні до дати звільнення. Також працівникові належать виплати за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Якщо роботодавець вимагає писати заяву за власним бажанням

Не варто писати заяву за власним бажанням. Підписання такої заяви автоматично позбавляє права працівника на отримання вихідної допомоги та ускладнює подальше юридичне оскарження дій роботодавця.

Треба чітко повідомити роботодавця про відмову від запропонованих вакансій та про відсутність наміру звільнятися за власним бажанням. Зберегти копії всіх документів, попереджень і пропозицій. До офіційного оформлення скорочення та закінчення двомісячного строку працівник має виходити на роботу й виконувати свої посадові обов'язки.

А якщо керівник погрожує або морально тисне на працівника, тоді вже можна звернутися до Державної служби України з питань праці або подати позов до суду для поновлення на роботі та стягнення належних виплат.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за що можуть звільнити роботодавців і працівників у 2026 році. Відтепер в України запрацював новий закон про охорону праці. Замість традиційної служби охорони праці створюється "Служба захисту та запобігання".

Також Новини.LIVE повідомляли, які пільги на роботі доступні одиноким батькам. Таких працівників мають працевлаштовувати без випробувального терміну. Додатково роботодавець має скоротити робочий час.