Жінка із немовлям. Фото: Новини.LIVE

Жінку не можуть звільнити лише тому, що вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Закон захищає працівниць із маленькими дітьми, а в деяких випадках забороняє звільнення навіть під час скорочення штату. Якщо роботодавець порушив ці правила або оформив звільнення за заявою, якої жінка не писала, рішення можна оскаржити в суді.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Звільнили нібито за власним бажанням, але заяви не було

Жінка працювала завідувачкою фельдшерсько-акушерського пункту комунального підприємства. На момент звільнення вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною. Згодом у неї народилася ще одна дитина.

Пізніше роботодавець видав наказ про звільнення жінки за власним бажанням. Однак вона не писала жодної заяви. Про звільнення працівниця дізналася через півтора роки. Вона звернулася до роботодавця, щоб продовжити відпустку для догляду за новонародженою дитиною, але їй повідомили, що трудові відносини припинили вже давно.

На прохання жінки підприємство надіслало скан заяви про звільнення. Вона заявила, що не впізнає документ і не знає, хто його написав. Оригіналу заяви в роботодавця не було.

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Суд став на бік працівниці. Він скасував наказ про звільнення, поновив її на посаді та присудив 87 900 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу і 10 000 гривень моральної шкоди.

Одиноку матір звільнили через скорочення штату

Інша справа стосувалася жінки, яка працювала слідчою в органах внутрішніх справ Донецької області. Після народження дитини вона пішла у відпустку по догляду за нею. Згодом відпустку продовжили через стан здоров'я дитини.

Потім жінку звільнили через скорочення штату. Вона звернулася до суду, оскільки на той момент перебувала у відпустці для догляду за дитиною та мала статус одинокої матері. Також вона заявила, що роботодавець не запропонував їй іншої роботи.

Спочатку апеляційний суд відмовив їй у задоволенні позову. Але згодом Верховний Суд скасував ці рішення та направив справу на новий розгляд. Касаційний суд вказав, що попередні інстанції належним чином не перевірили документи, які підтверджували статус одинокої матері.

Під час повторного розгляду жінка надала витяг із Державного реєстру актів цивільного стану. Також вона подала довідку від органу місцевого самоврядування. Суд зазначив, що закон не визначає лише один документ, яким можна підтвердити статус одинокої матері. Тому потрібно враховувати всі надані докази.

Крім того, жінка надала довідки лікарсько-консультативної комісії. Вони підтверджували, що дитина потребувала догляду матері через стан здоров'я. Роботодавець не довів, що відпустку належним чином припинили або що жінці відмовили в її продовженні. Також не було доказів, що їй пропонували іншу посаду та намагалися працевлаштувати.

Кого закон захищає від звільнення

Права регулюються статтею 184 Кодексу законів про працю України. Вона передбачає додатковий захист від звільнення для окремих категорій працівниць.

Йдеться про жінок, які мають:

дітей віком до трьох років;

дітей віком до шести років — у випадках, передбачених законом;

дітей віком до 14 років, якщо жінка є одинокою матір’ю;

дитину з інвалідністю, якщо жінка є одинокою матір’ю.

Що робити, якщо звільнили під час відпустки для догляду за дитиною

Якщо роботодавець звільнив жінку під час відпустки для догляду за дитиною, варто перевірити підставу звільнення та документи, на яких воно ґрунтується.

Зокрема, потрібно:

отримати копію наказу про звільнення;

перевірити, чи справді подавали заяву, якщо в наказі зазначене звільнення за власним бажанням;

зберегти документи про відпустку для догляду за дитиною;

за потреби підготувати докази статусу одинокої матері;

зберегти медичні документи, якщо дитина потребує догляду через стан здоров’я.

Якщо йдеться про скорочення штату, важливо з'ясувати, чи поширюється така необхідність на одиноких матерів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як не втратити належні виплати при скороченні штату. Категорично не можна писати заяву на звільнення за власним бажанням при такій ситуації, адже працівник може втратити додаткові виплати. Про скорочення роботодавець має попередити щонайменше, ніж за 2 місяці.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому за лайку у робочому чаті можуть звільнити. Такі дії вважаються порушенням трудової дисципліни. За це працівникові може бути оголошена як догана, так і повне розірвання трудового договору.