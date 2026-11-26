Купюры гривны в руках. Фото: Unsplash

Практически каждый год в Украине пересматривают размер минимальной зарплаты. От этого показателя зависят некоторые социальные выплаты, штрафные санкции и налоговые ставки. В декабре 2026 года сумма останется на прежнем уровне, но уже с 1 января предусмотрено повышение. Мы разобрались, какой будет МЗП в ближайшее время и сколько украинцы получат "на руки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Реклама

Минимальная зарплата в декабре 2026 года

Согласно закону, размер минимальной зарплаты за месяц исполнения должностных обязанностей зафиксирован на уровне 8 647 грн, или 52 грн в час. Предприятия, компании, учреждения и организации не могут выплачивать сотрудникам меньше указанной суммы.

Однако "на руки" граждане получают примерно 6 658 грн, поскольку с доходов взимаются обязательные налоги. Речь идет о 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Единый социальный взнос в размере 22% не влияет на сумму финансового обеспечения, ведь эти расходы берут на себя работодатели.

Уже с 1 января минимальная заработная плата вырастет на 899 грн — до 9 546 грн. Это предусмотрено законопроектом № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", принятым народными депутатами в первом чтении в конце октября. Сумма "на руки" составит 7 350 грн.

Читайте также:

"В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете на текущий период минимальная заработная плата применяется в размерах и на условиях, действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода", — пояснили в Минфине.

Как МЗП повлияет на налоговые ставки

После повышения минимальной зарплаты изменятся налоговые ставки для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе. ФЛП 1 и 2 групп придется платить больше с 1 января 2027 года, а именно:

военный сбор — 954,60 грн/мес. (10% от МЗП) вместо 864,70 грн;

единый социальный взнос — 2 100,12 грн/мес. (22% от МЗП) вместо 1 902,34 грн;

единый налог (для ФЛП 2 группы) — 1 902,20 грн/мес. (20% от МЗП) вместо 1 729,40 грн.

Просрочка обязательных платежей грозит представителям бизнеса строгой финансовой ответственностью. Неуплата единого налога и военного сбора влечет за собой штраф в размере 50% от суммы. За несвоевременное начисление ЕСВ придется заплатить 20%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что родственники умершего человека могут обратиться к работодателю за невыплаченной зарплатой. Речь идет о средствах за все отработанные дни и компенсации за неиспользованный отпуск. Такое право имеют муж или жена, дети, родители и пр.

Также мы рассказывали, кому из учителей доплачивают 10-20% к должностному окладу. Право на дополнительное финансовое обеспечение имеют педагогические сотрудники за ведение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных залов и не только.