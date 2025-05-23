Главные нововведения июня 2025 — к каким изменениям готовиться украинцам

Украинцы на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Летом украинцев ждут весомые нововведения, которые коснутся технического контроля транспортных средств, денежных переводов с карты на карту и шеринга документов в Дії. Мы выяснили, к каким изменениям должны приготовиться почти все граждане.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях июня 2025 года.

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Обязательный технический контроль

Кабинет Министров утвердил новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, они вступили в действие 19 мая 2025 года. Среди важных для украинцев изменений — удорожание самого техосмотра. С 1 июня стоимость ОТК будет составлять:

для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн — 1 700 грн вместо 1 050 грн;

для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн — 2 300 грн вместо 1 500 грн;

для прицепов и мотоциклов — до 2 300 грн в зависимости от категории.

Отдельно вырастет цена за внесение отметки МСТО (международный сертификат технического осмотра) — 500 грн вместо 300 грн. Услуга проверки и адаптации цифровых тахографов будет стоить 1 600 грн вместо 1 200 грн, считывания данных с карточек водителя — 150 грн вместо 100 грн, считывания информации с самих тахографов — 300 грн вместо 250 грн.

Новые лимиты на карточные переводы

Согласно тексту меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг", с 1 июня 2025 года финансовые учреждения снизят лимит на денежные переводы с карты на карту для клиентов групп низкого и среднего риска — со 150 000 грн до 100 000 грн в месяц.

"Это инициатива банковского сектора, направленная на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности россии, финансируемой через использование "дропов", — отметили в Национальном банке.

Некоторые финучреждения уже начали предупреждать украинцев о предстоящем снижении месячного лимита. В частности, ПриватБанк разослал клиентам соответствующее уведомление, отметив, что правила не распространяются на:

снятие наличных денег;

оплату товаров и услуг;

платежи за коммуналку;

переводы между собственными счетами;

покупку государственных облигаций;

переводы на счета юридических лиц.

Для клиентов группы высокого риска ничего не изменится, для них лимит останется на текущем уровне — 50 000 грн. Эту сумму можно увеличить, предоставив банку подтверждающие документы о происхождении денег на счете.

Платный шеринг документов

Третье нововведение июня 2025 года — установление платы за шеринг документов в "Дії". Это услуга отправки в банк электронных копий паспорта, ID-карты, налогового номера налогоплательщика, справки о доходах и т.д.

По информации издания Forbes Ukraine, платить придется финучреждениям — 9,8 грн за каждый успешный шеринг. Подключение к сервису будет стоить единовременно 21 617 грн.

Предполагается, что деньги будут взимать именно за отправку двух и более документов, а шеринг одной справки останется бесплатным. ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay и RozetkaPay планируют пользоваться услугой, несмотря на нововведение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы смогут искать работу и трудоустраиваться на государственную службу через Дію. Планируется запуск экспериментального двухлетнего проекта, который предусматривает публикацию вакансий, подачу заявлений и документов, обработку анкет кандидатов, коммуникацию с соискателями и др.

Также мы писали, что украинцам стоит осторожно пополнять банковскую карту. Некоторые поступления могут показаться доходом от предпринимательской деятельности, поэтому налоговая наложит штраф за нарушение закона и заставит заплатить налоги.