Головні нововведення червня 2025 — до яких змін готуватися українцям

Українці на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Влітку українців чекають вагомі нововведення, які торкнуться технічного контролю транспортних засобів, грошових переказів з картки на картку і шерингу документів у "Дії". Ми з’ясували, до яких змін повинні приготуватися майже всі громадяни.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення червня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Обов’язковий технічний контроль

Кабінет Міністрів затвердив нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, вони набули чинності 19 травня 2025 року. Серед важливих для українців змін — дорожчання самого техогляду. З 1 червня вартість ОТК становитиме:

для легкових і вантажних автомобілів до 3,5 тон — 1 700 грн замість 1 050 грн;

для автобусів і вантажівок понад 3,5 тон — 2 300 грн замість 1 500 грн;

для причепів і мотоциклів — до 2 300 грн залежно від категорії.

Окремо зросте ціна за внесення відмітки МСТО (міжнародний сертифікат технічного огляду) — 500 грн замість 300 грн. Послуга перевірки й адаптації цифрових тахографів коштуватиме 1 600 грн замість 1 200 грн, зчитування даних з карток водія — 150 грн замість 100 грн, зчитування інформації з самих тахографів — 300 грн замість 250 грн.

Нові ліміти на карткові перекази

Згідно з текстом меморандуму "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг", з 1 червня 2025 року фінансові установи знизять ліміт на грошові перекази з картки на картку для клієнтів груп низького та середнього ризику — зі 150 000 грн до 100 000 грн на місяць.

"Це ініціатива банківського сектору, спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання "дропів", — зазначили в Національному банку.

Деякі фінустанови вже почали попереджати українців про майбутнє зниження місячного ліміту. Зокрема, ПриватБанк розіслав клієнтам відповідне сповіщення, зауваживши, що правила не поширюються на:

зняття готівки;

оплату товарів і послуг;

платежі за комуналку;

перекази між власними рахунками;

купівлю державних облігацій;

перекази на рахунки юридичних осіб.

Для клієнтів групи високого ризику нічого не зміниться, для них ліміт залишиться на поточному рівні — 50 000 грн. Цю суму можна збільшити, надавши банку підтверджувальні документи про походження коштів на рахунку.

Платний шеринг документів

Третє нововведення червня 2025 року — встановлення плати за шеринг документів у "Дії". Це послуга надсилання до банку електронних копій паспорта, ID-картки, податкового номера платника податків, довідки про доходи тощо.

За інформацією видання Forbes Ukraine, платити доведеться фінустановам — 9,8 грн за кожен успішний шеринг. Підключення до сервісу коштуватиме одноразово 21 617 грн.

Передбачається, що гроші стягуватимуть саме за надсилання двох і більше документів, а шеринг однієї довідки залишиться безплатним. ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay і RozetkaPay планують користуватися послугою, попри нововведення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці зможуть шукати роботу і працевлаштуватися на державну службу через "Дію". Планується запуск експериментального дворічного проєкту, який передбачає публікацію вакансій, подання заяв і документів, опрацювання анкет кандидатів, комунікацію з претендентами тощо.

Також ми писали, що українцям варто обережно поповнювати банківську картку. Деякі надходження можуть видатися доходом від підприємницької діяльності, тож податкова накладе штраф за порушення закону і змусить сплатити податки.