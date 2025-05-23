Головні нововведення червня 2025 — до яких змін готуватися українцям

Українців чекають три нововведення у червні 2025 — що зміниться
Влітку українців чекають вагомі нововведення, які торкнуться технічного контролю транспортних засобів, грошових переказів з картки на картку і шерингу документів у "Дії". Ми з’ясували, до яких змін повинні приготуватися майже всі громадяни.
Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення червня 2025 року.
Обов’язковий технічний контроль
Кабінет Міністрів затвердив нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, вони набули чинності 19 травня 2025 року. Серед важливих для українців змін — дорожчання самого техогляду. З 1 червня вартість ОТК становитиме:
- для легкових і вантажних автомобілів до 3,5 тон — 1 700 грн замість 1 050 грн;
- для автобусів і вантажівок понад 3,5 тон — 2 300 грн замість 1 500 грн;
- для причепів і мотоциклів — до 2 300 грн залежно від категорії.
Окремо зросте ціна за внесення відмітки МСТО (міжнародний сертифікат технічного огляду) — 500 грн замість 300 грн. Послуга перевірки й адаптації цифрових тахографів коштуватиме 1 600 грн замість 1 200 грн, зчитування даних з карток водія — 150 грн замість 100 грн, зчитування інформації з самих тахографів — 300 грн замість 250 грн.
Нові ліміти на карткові перекази
Згідно з текстом меморандуму "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг", з 1 червня 2025 року фінансові установи знизять ліміт на грошові перекази з картки на картку для клієнтів груп низького та середнього ризику — зі 150 000 грн до 100 000 грн на місяць.
"Це ініціатива банківського сектору, спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання "дропів", — зазначили в Національному банку.
Деякі фінустанови вже почали попереджати українців про майбутнє зниження місячного ліміту. Зокрема, ПриватБанк розіслав клієнтам відповідне сповіщення, зауваживши, що правила не поширюються на:
- зняття готівки;
- оплату товарів і послуг;
- платежі за комуналку;
- перекази між власними рахунками;
- купівлю державних облігацій;
- перекази на рахунки юридичних осіб.
Для клієнтів групи високого ризику нічого не зміниться, для них ліміт залишиться на поточному рівні — 50 000 грн. Цю суму можна збільшити, надавши банку підтверджувальні документи про походження коштів на рахунку.
Платний шеринг документів
Третє нововведення червня 2025 року — встановлення плати за шеринг документів у "Дії". Це послуга надсилання до банку електронних копій паспорта, ID-картки, податкового номера платника податків, довідки про доходи тощо.
За інформацією видання Forbes Ukraine, платити доведеться фінустановам — 9,8 грн за кожен успішний шеринг. Підключення до сервісу коштуватиме одноразово 21 617 грн.
Передбачається, що гроші стягуватимуть саме за надсилання двох і більше документів, а шеринг однієї довідки залишиться безплатним. ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay і RozetkaPay планують користуватися послугою, попри нововведення.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці зможуть шукати роботу і працевлаштуватися на державну службу через "Дію". Планується запуск експериментального дворічного проєкту, який передбачає публікацію вакансій, подання заяв і документів, опрацювання анкет кандидатів, комунікацію з претендентами тощо.
Також ми писали, що українцям варто обережно поповнювати банківську картку. Деякі надходження можуть видатися доходом від підприємницької діяльності, тож податкова накладе штраф за порушення закону і змусить сплатити податки.
Читайте Новини.LIVE!