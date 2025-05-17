Працевлаштування через Дію — як українці зможуть шукати роботу онлайн

Застосунок "Дія". Фото: УНІАН

Українці зможуть взяти участь в експериментальному дворічному проєкті, який передбачає працевлаштування на державну службу за допомогою функціоналу Дії. Тобто вдасться позбутися паперової тяганини та інших бюрократичних процедур, оскільки весь процес відбуватиметься онлайн.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що з’явиться в Дії

16 травня уряд погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо запровадження упродовж двох років експериментального проєкту з використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування. Іншими словами, через застосунок "Дія" можна буде знайти роботу.

Це стосується безпосередньо державної служби. Як відомо, щоб отримати місце в держустанові, доводиться проходити через безліч бюрократичних процедур, подавати документи тощо. Але завдяки цифровізації весь процес перетвориться на нескладні маніпуляції в телефоні.

"Працевлаштування включає вступ на державну службу на посади категорій "Б" та "В", призначення на посади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, до державних органів, що є учасниками експериментального проєкту", — уточнив Тарас Мельничук.

Куди вдасться працевлаштуватися

Учасниками проєкту визначили:

Міністерство цифрової трансформації України;

Міністерство економіки України;

Державне агентство з питань державної служби;

Державне підприємство "Дія";

громадян України, які хочуть стати держслужбовцями.

Ці установи перетворяться на базові майданчики для тестування нового механізму. Користувачі зможуть шукати вакансії в мобільному додатку, подавати заяви і необхідні документи, а роботодавцям дозволять автоматично опрацьовувати анкети і комунікувати з кандидатами в цифровому форматі.

Як результат, всі українці зі смартфоном у руках і доступом в Інтернет матимуть змогу податися на державну службу. Зникне необхідність стояти в чергах, робити скан-копії документів, подавати запити на цифрові витяги тощо. Процес стане повністю дистанційним і вимагатиме незначних старань.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців може чекати перевірка контролюючим органом у разі порушень трудового законодавства. Найпоширенішими причинами візиту Держпраці є неоформлення найманих працівників і виплата заробітних плат "у конверті".

Також ми писали, без якого документу сумісникам не виплатять лікарняні. Працівники повинні надати керівнику довідку про середню зарплату з основного місця працевлаштування. Інакше роботодавець не зможе здійснити підрахунки і виплатити допомогу.