Трудоустройство через Дію — как украинцы смогут искать работу онлайн

Украинцы смогут искать работу в Дії — что известно о сервисе
Украинцы смогут принять участие в экспериментальном двухлетнем проекте, который предусматривает трудоустройство на государственную службу с помощью функционала Дії. То есть удастся избавиться от бумажной волокиты и других бюрократических процедур, поскольку весь процесс будет происходить онлайн.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что появится в Дії
16 мая правительство согласовало предложение Министерства цифровой трансформации о введении в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного веб-портала электронных услуг для трудоустройства. Иными словами, через приложение "Дія" можно будет найти работу.
Это касается непосредственно государственной службы. Как известно, чтобы получить место в госучреждении, приходится проходить через множество бюрократических процедур, подавать документы и др. Но благодаря цифровизации весь процесс превратится в несложные манипуляции в телефоне.
"Трудоустройство включает поступление на государственную службу на должности категорий "Б" и "В", назначение на должности сотрудников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, которые являются участниками экспериментального проекта", — уточнил Тарас Мельничук.
Куда удастся трудоустроиться
Участниками проекта определили:
- Министерство цифровой трансформации Украины;
- Министерство экономики Украины;
- Государственное агентство по вопросам государственной службы;
- Государственное предприятие "Дія";
- граждан Украины, которые хотят стать госслужащими.
Эти учреждения превратятся в базовые площадки для тестирования нового механизма. Пользователи смогут искать вакансии в мобильном приложении, подавать заявления и необходимые документы, а работодателям позволят автоматически обрабатывать анкеты и коммуницировать с кандидатами в цифровом формате.
Как результат, все украинцы со смартфоном в руках и доступом в Интернет смогут податься на государственную службу. Исчезнет необходимость стоять в очередях, делать скан-копии документов, подавать запросы на цифровые выписки и тому подобное. Процесс станет полностью дистанционным и потребует незначительных усилий.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, работодателей может ждать проверка контролирующим органом в случае нарушений трудового законодательства. Самыми распространенными причинами визита Гоструда являются неоформление наемных сотрудников и выплата заработных плат "в конверте".
Также мы писали, без какого документа совместителям не выплатят больничные. Сотрудники должны предоставить руководителю справку о средней зарплате с основного места трудоустройства. Иначе работодатель не сможет осуществить подсчёты и выплатить пособие.
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