Трудоустройство через Дію — как украинцы смогут искать работу онлайн

Приложение "Дія". Фото: УНИАН

Украинцы смогут принять участие в экспериментальном двухлетнем проекте, который предусматривает трудоустройство на государственную службу с помощью функционала Дії. То есть удастся избавиться от бумажной волокиты и других бюрократических процедур, поскольку весь процесс будет происходить онлайн.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что появится в Дії

16 мая правительство согласовало предложение Министерства цифровой трансформации о введении в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного веб-портала электронных услуг для трудоустройства. Иными словами, через приложение "Дія" можно будет найти работу.

Это касается непосредственно государственной службы. Как известно, чтобы получить место в госучреждении, приходится проходить через множество бюрократических процедур, подавать документы и др. Но благодаря цифровизации весь процесс превратится в несложные манипуляции в телефоне.

"Трудоустройство включает поступление на государственную службу на должности категорий "Б" и "В", назначение на должности сотрудников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, которые являются участниками экспериментального проекта", — уточнил Тарас Мельничук.

Куда удастся трудоустроиться

Участниками проекта определили:

Министерство цифровой трансформации Украины;

Министерство экономики Украины;

Государственное агентство по вопросам государственной службы;

Государственное предприятие "Дія";

граждан Украины, которые хотят стать госслужащими.

Эти учреждения превратятся в базовые площадки для тестирования нового механизма. Пользователи смогут искать вакансии в мобильном приложении, подавать заявления и необходимые документы, а работодателям позволят автоматически обрабатывать анкеты и коммуницировать с кандидатами в цифровом формате.

Как результат, все украинцы со смартфоном в руках и доступом в Интернет смогут податься на государственную службу. Исчезнет необходимость стоять в очередях, делать скан-копии документов, подавать запросы на цифровые выписки и тому подобное. Процесс станет полностью дистанционным и потребует незначительных усилий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей может ждать проверка контролирующим органом в случае нарушений трудового законодательства. Самыми распространенными причинами визита Гоструда являются неоформление наемных сотрудников и выплата заработных плат "в конверте".

Также мы писали, без какого документа совместителям не выплатят больничные. Сотрудники должны предоставить руководителю справку о средней зарплате с основного места трудоустройства. Иначе работодатель не сможет осуществить подсчёты и выплатить пособие.