Главная Экономика Украинцам приготовиться — что может произойти с ценами на хлеб

Украинцам приготовиться — что может произойти с ценами на хлеб

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 15:05
Цены на хлеб могут ощутимо вырасти — к каким изменениям готовиться украинцам
Хлеб в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Прогнозы урожая основных групп зерновых культур в 2025 году не слишком положительные. Недостаток ресурсов приведет к их удорожанию, что повлечет рост цен на базовые товары в супермаркетах, в частности хлеб.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, на сколько может подорожать хлеб для конечных потребителей.

Читайте также:

Что будет с ценами на хлеб

Урожай зерновых в этом году оценивается на уровне около 52-54 млн тонн, что меньше, чем в 2024 году. Причинами существенных потерь стали неблагоприятные погодные условия в большинстве регионов, факторы безопасности, увеличение расходов аграриев на удобрение/топливо/логистику и тому подобное.

Как результат, удорожания пшеницы избежать не удастся. Эксперт предполагает стоимость ориентировочно 5 800-6 300 грн за тонну. Для сравнения, в 2023 году тонна стоила около 6 200 грн, в 2024-м — 6 000 грн. Очевидно, на изготовление хлеба тоже будет идти больше средств.

"Из-за этого будет подорожание хлеба где-то до 25% в годовом измерении. Однако никакого дефицита на внутреннем рынке ни муки, ни хлеба, не будет. Фуражная пшеница будет стоить где-то на 500-700 гривен дешевле", — констатировал аграрий.

Сохранить цены на прогнозируемом уровне удастся при условии беспрепятственного вывоза зерна через Одессу и Дунай. Ведь на колебания показателей в основном влияет высокий внутренний спрос среди мукомольных предприятий и работа портов Черного моря.

Какие продукты подорожали больше всего

По данным Госстата, по состоянию на июль средняя стоимость продовольственных товаров в Украине увеличилась на 2,8% по сравнению с январем 2025 года. Больше всего выросли в цене ржаная мука, свинина и мясо птицы. Имеем такие показатели удорожания за отчетный период:

  • ржаная мука — 29,9%;
  • свинина — 26,1%;
  • мясо птицы — 19,9%;
  • говядина — 12,5%;
  • колбасы — 9,3%;
  • сахар — 6,3%;
  • масло подсолнечное рафинированное — 3,6%.

В то же время пшеничный хлеб стоил в июле на 5,1% больше, ржано-пшеничный — на 7,2%, ржаной — на 13,8%. Удешевление коснулось гречки (-3,2%), пшена (-2,4%), молока (-4,8%), сливочного масла (-0,8%), твердого сыра (-2,6%) и сметаны (-1,1%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине обновили цены на кабачки. Потребители могут купить килограмм сезонного овоща минимум за 21 грн (Варус). Рекомендуется сделать запасы кабачков, пока стоимость низкая, дабы смаковать ими зимой (можно заморозить).

Также мы писали, что сеть спортивных товаров Athletics закрывает магазины в Украине из-за падения доходов, высоких расходов и рисков безопасности. Несмотря на оптимизацию и развитие онлайн-продаж, бизнес остался убыточным.

цены на хлеб зерно хлеб супермаркет пшеница
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
