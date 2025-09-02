Ціни на хліб можуть відчутно вирости — до яких змін готуватися українцям

Хліб у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Прогнози врожаю основних груп зернових культур у 2025 році не надто позитивні. Нестача ресурсів призведе до їх дорожчання, що потягне зростання цін на базові товари в супермаркетах, зокрема хліб.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Союзу українського селянства Івана Томича, на скільки може подорожчати хліб для кінцевих споживачів.

Що буде з цінами на хліб

Цьогорічний врожай зернових оцінюється на рівні близько 52-54 млн тонн, що менше, ніж у 2024 році. Причинами суттєвих втрат стали несприятливі погодні умови в більшості регіонів, безпекові чинники, збільшення витрат аграріїв на добриво/пальне/логістику тощо.

Як результат, дорожчання пшениці уникнути не вдасться. Експерт передбачає вартість орієнтовно 5 800-6 300 грн за тонну. Для порівняння, у 2023 році тонна коштувала близько 6 200 грн, у 2024-му — 6 000 грн. Очевидно, на виготовлення хліба також йтиме більше коштів.

"Через це буде дорожчання хліба десь до 25% у річному вимірі. Однак жодного дефіциту на внутрішньому ринку ні муки, ні хліба, не буде. Фуражна пшениця коштуватиме десь на 500-700 гривень дешевше", — констатував аграрій.

Зберегти ціни на прогнозованому рівні вдасться за умови безперешкодного вивозу зерна через Одесу та Дунай. Адже на коливання показників в основному впливає високий внутрішній попит серед борошномельних підприємств і робота портів Чорного моря.

Які продукти подорожчали найбільше

За даними Держстату, станом на липень середня вартість продовольчих товарів в Україні збільшилася на 2,8% порівняно із січнем 2025 року. Найсуттєвіше виросли в ціні житнє борошно, свинина і м’ясо птиці. Маємо такі показники дорожчання за звітний період:

житнє борошно — 29,9%;

свинина — 26,1%;

м’ясо птиці — 19,9%;

яловичина — 12,5%;

ковбаси — 9,3%;

цукор — 6,3%;

олія соняшникова рафінована — 3,6%.

Водночас пшеничний хліб коштував у липні на 5,1% більше, житньо-пшеничний — на 7,2%, житній — на 13,8%. Здешевлення торкнулося гречки (-3,2%), пшона (-2,4%), молока (-4,8%), вершкового масла (-0,8%), твердого сиру (-2,6%) і сметани (-1,1%).

