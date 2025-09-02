Відео
Українцям варто приготуватися — що може статися з цінами на хліб

Українцям варто приготуватися — що може статися з цінами на хліб

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 15:05
Ціни на хліб можуть відчутно вирости — до яких змін готуватися українцям
Хліб у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Прогнози врожаю основних груп зернових культур у 2025 році не надто позитивні. Нестача ресурсів призведе до їх дорожчання, що потягне зростання цін на базові товари в супермаркетах, зокрема хліб.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Союзу українського селянства Івана Томича, на скільки може подорожчати хліб для кінцевих споживачів.

Читайте також:

Що буде з цінами на хліб

Цьогорічний врожай зернових оцінюється на рівні близько 52-54 млн тонн, що менше, ніж у 2024 році. Причинами суттєвих втрат стали несприятливі погодні умови в більшості регіонів, безпекові чинники, збільшення витрат аграріїв на добриво/пальне/логістику тощо.

Як результат, дорожчання пшениці уникнути не вдасться. Експерт передбачає вартість орієнтовно 5 800-6 300 грн за тонну. Для порівняння, у 2023 році тонна коштувала близько 6 200 грн, у 2024-му — 6 000 грн. Очевидно, на виготовлення хліба також йтиме більше коштів.

"Через це буде дорожчання хліба десь до 25% у річному вимірі. Однак жодного дефіциту на внутрішньому ринку ні муки, ні хліба, не буде. Фуражна пшениця коштуватиме десь на 500-700 гривень дешевше", — констатував аграрій.

Зберегти ціни на прогнозованому рівні вдасться за умови безперешкодного вивозу зерна через Одесу та Дунай. Адже на коливання показників в основному впливає високий внутрішній попит серед борошномельних підприємств і робота портів Чорного моря.

Які продукти подорожчали найбільше

За даними Держстату, станом на липень середня вартість продовольчих товарів в Україні збільшилася на 2,8% порівняно із січнем 2025 року. Найсуттєвіше виросли в ціні житнє борошно, свинина і м’ясо птиці. Маємо такі показники дорожчання за звітний період:

  • житнє борошно — 29,9%;
  • свинина — 26,1%;
  • м’ясо птиці — 19,9%;
  • яловичина — 12,5%;
  • ковбаси — 9,3%;
  • цукор — 6,3%;
  • олія соняшникова рафінована — 3,6%.

Водночас пшеничний хліб коштував у липні на 5,1% більше, житньо-пшеничний — на 7,2%, житній — на 13,8%. Здешевлення торкнулося гречки (-3,2%), пшона (-2,4%), молока (-4,8%), вершкового масла (-0,8%), твердого сиру (-2,6%) і сметани (-1,1%).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні оновили ціни на кабачки. Споживачі можуть придбати кілограм сезонного овочу мінімум за 21 грн (Варус). Рекомендується зробити запаси кабачків, поки вартість низька, аби смакувати ними взимку (можна заморозити).

Також ми писали, що мережа спортивних товарів Athletics закриває магазини в Україні через падіння доходів, високі витрати та безпекові ризики. Попри оптимізацію й розвиток онлайн-продажів, бізнес залишився збитковим.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
