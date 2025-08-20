Видео
Видео

Украинцы выбирали электрокары в июле — где появилось больше всего

Дата публикации 20 августа 2025 10:15
Автопарк электромобилей — где зарегистрировали больше всего и какие модели популярные
Модели электромобилей. Фото: Google Maps

Украинцы все чаще выбирают транспортные средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). В июле 2025 года отечественный автопарк пополнили более 7 тыс. электромобилей. Лидером среди регионов по регистрации машин стала Львовская область.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Укравтопром".

Читайте также:

Где появилось больше всего электромобилей

Бестселлерами стали модели Tesla — всего ввезли 1,3 тыс. единиц. А в части новых автомобилей лидерство во многих областях Украины принадлежит BYD Song Plus. Зато жители Днепропетровщины отдавали предпочтение Honda eNS1.

Наибольшие показатели по регистрации транспортных средств в июле 2025 года продемонстрировали такие регионы:

  • Львовская область — 970 единиц (88% подержанные);
  • Киев — 884 единицы (62% бывшие в употреблении);
  • Киевская область — 673 единицы (68% подержанные);
  • Днепропетровская область — 584 единицы (68% бывшие в употреблении);
  • Одесская область — 400 единиц (69% подержанные).

"В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто преобладали TESLA Model Y — в Киеве и области, на Львовщине, Днепропетровщине; NISSAN Leaf — в Одесской области", — констатировали специалисты.

Хорошие подержанные автомобили до 10 тыс. долларов

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с генеральным директором Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олегом Назаренко и узнала, возможно ли приобрести хорошее подержанное транспортное средство с бюджетом до 10 тыс. долларов.

По словам эксперта, сделать это не сложно, но необходимо успеть до перекупщиков. Ведь с продажей автомобилей ситуация похожа, как и на рынке недвижимости в Украине.

"Кто-то поставил высокую цену и имеет время подождать, пока не найдется покупатель. А кто-то выезжает за границу, ведь там дешевле купить авто, чем перегонять из Украины. Поэтому человек готов продавать себе в убыток, лишь бы быстрее это сделать", — отметил Назаренко.

Иными словами, на рынке есть доступные машины за 7, 8 или 10 тыс. долларов. Но перекупщики действуют мгновенно: они быстро реагируют на объявления от владельцев, заключают сделку, а потом пытаются как можно больше "наварить" на перепродаже.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июле 2025 года украинцы приобрели около 4,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y (711 единиц), Tesla Model 3 (555 единиц), Ford Escape (347 единиц) и Nissan Rogue (260 единиц).

Также мы писали, что в 2025 году украинцы активно покупают как доступные модели Renault, Skoda, Hyundai и Toyota, так и премиум. Mercedes-Benz и BMW уверенно лидируют в своем сегменте, доказывая, что для многих престиж важнее экономии.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
