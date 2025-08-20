Автопарк електромобілів — де зареєстрували найбільше та які моделі популярні

Моделі електромобілів. Фото: Google Maps

Українці все частіше обирають транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У липні 2025 року вітчизняний автопарк поповнили понад 7 тис. електромобілів. Лідером серед регіонів за реєстрацією машин стала Львівщина.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Укравтопром".

Де з’явилося найбільше електромобілів

Бестселерами стали моделі Tesla — всього ввезли 1,3 тис. одиниць. А в частині нових автівок лідерство в багатьох областях України належить BYD Song Plus. Натомість мешканці Дніпропетровщини віддавали перевагу Honda eNS1.

Найбільші показники з реєстрацій транспортних засобів у липні 2025 року продемонстрували такі регіони:

Львівська область — 970 одиниць (88% вживані);

Київ — 884 одиниці (62% вживані);

Київська область — 673 одиниці (68% вживані);

Дніпропетровська область — 584 одиниці (68% вживані);

Одеська область — 400 одиниць (69% вживані).

"В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто переважали TESLA Model Y — в Києві та області, на Львівщині, Дніпропетровщині; NISSAN Leaf — в Одеській області", — констатували фахівці.

Хороші вживані автомобілі до 10 тис. доларів

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн поспілкувалася з генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олегом Назаренком і дізналася, чи можливо придбати хороший вживаний транспортний засіб із бюджетом до 10 тис. доларів.

За словами експерта, зробити це не складно, але необхідно встигнути до перекупників. Адже з продажем автомобілів ситуація схожа, як і на ринку нерухомості в Україні.

"Хтось поставив високу ціну і має час почекати, поки не знайдеться покупець. А хтось виїжджає за кордон, бо там дешевше купити авто, ніж переганяти з України. Тож людина готова продавати собі у збиток, аби лише швидше це зробити", — зауважив Назаренко.

Іншими словами, на ринку є доступні автівки за 7, 8 чи 10 тис. доларів. Але перекупники діють миттєво: вони швидко реагують на оголошення від власників, укладають угоду, а потім намагаються якомога більше "наварити" на перепродажу.

Нагадаємо, в липні 2025 року українці придбали близько 4,8 тис. уживаних легкових автомобілів зі США. Найпопулярнішими моделями стали Tesla Model Y (711 одиниць), Tesla Model 3 (555 одиниць), Ford Escape (347 одиниць) і Nissan Rogue (260 одиниць).

Також ми писали, що у 2025 році українці активно купують як доступні моделі Renault, Skoda, Hyundai та Toyota, так і преміум. Mercedes-Benz і BMW впевнено лідирують у своєму сегменті, доводячи, що для багатьох престиж важливіший за економію.