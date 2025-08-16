Які авто краще купувати українцям у 2025 році та що чекає на ринок електрокарів найближчим часом — інтерв'ю

Припарковані авто. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Які автомобілі найпопулярніші нині серед українців, чому ринок електрокарів з наступного року майже зупиниться та чи є перспективи розвитку в українського автомобілебудування? Про це Новини.LIVE поспілкувалися з генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олегом Назаренком.

Пане Олеже, яким моделям авто нині українці надають найбільшу перевагу? Які авто найпопулярніші в Україні за результатами першого півріччя 2025 року?

Реклама

Читайте також:

До десятки найпопулярніших авто входять Renault, Škoda Octavia, Hyundai, Toyota. Цікаво, що не втрачають своїх позицій Mercedes-Benz і BMW. BMW навіть вищий за рейтингами, ніж інші авто цього цінового сегмента. Тобто, з одного боку, українці купують як недорогі автівки, які використовують для роботи та щоденних потреб, так і автомобілі класом вище. Зрозуміло, якщо людина звикла їздити на автомобілях комфорт-класу, до прикладу на BMW, то вона краще на чомусь іншому зекономить, аніж на хорошій автівці. І знову купуватиме BMW чи Mercedes-Benz.

А якщо подивитися на динаміку купівлі автомобілів за роки війни, чи сильно вона змінилась?

У 2022 році зі зрозумілих причин продажі легкових автомобілів дуже сильно впали. У 2023 році вони почали зростати, у 2024 році десь на 10% кількість продажів була вищою за попередній рік. У 2022 році було продано десь 50-60 тисяч автомобілів, у 2023 році — десь 65 тисяч, у 2024 році — близько 72 тисяч. Повторити рекорд 2021 року, коли було продано понад 100 тисяч автомобілів, ми зможемо вже після закінчення війни. Однак кількість проданих автівок цьогоріч буде вищою, ніж минулого.

Якщо окремо сказати про вживані автівки, то якщо порівняти 7 місяців цього року з аналогічним періодом минулого року, я бачу падіння рівня купівлі на 2%. А що стосується перепродажу вживаних автівок на внутрішньому ринку, то падіння спостерігається на рівні 20%.

Водночас я прогнозую суттєве зростання імпорту електрокарів за ті місяці, які залишились до Нового року. Бо з 1 січня 2026 року припиняється пільгове ввезення електрокарів на територію України. Зараз вони звільнені від сплати ПДВ — 20%, і мита — 10%.

Відповідно, вартість тих електричних автомобілів, що ввозитимуться до нас наступного року, буде вищою мінімум на третину. Тому зрозуміло, що імпортери до 31 грудня завезуть певний запас електрокарів і внаслідок цього імпорт зросте. Однак у січні-березні 2026 року, на мою думку, імпорт електрокарів взагалі припиниться або буде дуже незначним.

А наскільки в цілому електрокари популярні в Україні? Чи зайняли вони якусь суттєву долю ринку, припустимо, у 1 півріччі цього року?

Окремо ми не аналізували саме динаміку щодо електроавтомобілів. Так, дійсно, вони займають певну частку українського ринку, однак вона незначна. Тому що, на жаль, як показали роки війни, евакуюватись на звичайному авто набагато простіше, ніж на електрокарі, який зможе проїхати лише кілька сотень кілометрів.

Якщо говорити про звичайні автівки, то чи є такі моделі, що категорично не підходять для українських доріг?

Загалом таких авто, напевно, немає. Просто при купівлі автівки слід розуміти, для чого вона буде призначатися. І якими дорогами їздитиме. Якщо це електрокар — то чи буде достатньо зарядних станцій на тих маршрутах, якими ви їздитимете?

В столиці ми бачимо достатньо багато молоді, яка їздить на дорогих спорткарах. Звичайно, вони не підходять для гірських доріг, однак їздити на них містом можна.

Якщо говорити в цілому про тенденції, то, як я вже говорив, після початку повномасштабного вторгнення дуже популярними стали кросовери, позашляховики, паркетники. Тобто, нехай не повноцінні джипи, але автівки, які достатньо місткі та можуть вільно пересуватися як дорогами, так і невеликим бездоріжжям. Популярність вони здобули саме через те, що ними найзручніше евакуйовуватися сім'єю разом з речами. Зараз люди більше приділяють уваги саме безпеці та можливості швидко запакувати речі, посадити сім'ю та домашніх тварин і виїхати у безпечне місце.

Як на ринок авто впливають коливання валютного курсу, та й в цілому, економічна ситуація в країні?

Всі наші українські імпортери, за винятком "Укравто" і "Богдана", є представництвами тих чи інших автозаводів. Тобто це не бізнес, який ризикує і, до прикладу, бере кредит, коли курс по 8, щоб завезти 5 тисяч автівок. І, сплачуючи відсотки банку, продає автівки вдвічі дорожче.

Іноземні представництва працюють інакше. Вони не купують, а отримують від заводу автівки. І вони дуже прив'язані до курсу валют. Якщо в Україні авто в іноземному представництві продається за 400 тисяч гривень, а завтра курс долара буде у десять разів вище — то вони будуть вимушені продавати авто у десять разів дорожче. Бо повертати кошти заводу потрібно буде саме у валюті, а не в гривнях.

У 2014 році вже був подібний прецедент, коли курс долара різко підскочив з 8 до 30 гривень, то тоді з України вивозили деякі автівки назад, бо було вигідніше їх реалізовувати в інших регіонах Європи, ніж чекати, що хтось в Україні купить авто, яке різко подорожчало.

Звісно, нині заводи йдуть назустріч Україні, враховуючи ситуацію. До прикладу, в країну заходили дуже дешеві автомобілі 2022 року випуску. Тоді завод BMW робив замовлення для Росії, відправив їх, а пізніше, через міжнародні суди, у 2025 році, було вирішено, що ці автівки підуть в Україну за ціною 2022 року.

Загалом, якщо зайти в автосалон у Франції та порівняти ціну на Renault там і ціну на аналогічну модель у нас, то різниця буде дуже суттєва, саме на нашу користь. І це стосується не тільки Франції, але й інших країн. В Україні іноземні авто коштують дешевше, ніж у Європі. Чому? Бо Європа вважає, що німець, який отримує 6 тисяч євро на місяць, зможе економити певний час, щоб купити авто дорожче, ніж українець, який заробляє набагато менше.

І німці, і французи говорять, що продають свої автівки в Україні практично за собівартістю. Просто щоб залишитися на ринку і заробляти потім на запчастинах.

А якщо говорити про виробництво легкових автомобілів в Україні? Нині ще начебто трохи виробляють у нас вантажні авто й автобуси. Які перспективи відновлення виробництва легкових авто?

У всьому світі є два принципи щодо виробництва автомобілів: це наявність автомобільного заводу і ринку збуту. У Росії до повномасштабного вторгнення, до прикладу, працювало 22 світових заводи. Майже всі вони пішли звідти, і їхнє місце зайняв Китай. Бо ринок залишився великим. Ще один приклад — США. Вони працюють на свій внутрішній ринок, який є величезним. І, відповідно, на зовнішні ринки.

Словаччина нині посідає перше місце у світі з виробництва автомобілів на душу населення, бо там працюють заводи КІА, PEUGEOT, Hyundai та багато інших. І вони постачають автівки по всій Європі, у тому числі й в Україну.

У нас було виробництво автомобілів до 2014 року. Оскільки внутрішній ринок в Україні маленький, то ми працювали на зовнішній. Наприклад, у 2008 році було вироблено 627 тисяч нових авто. Автівки вироблялись у Запоріжжі, двигуни — у Мелітополі. Практично всі ці автомобілі йшли на ринки Росії та країн колишнього СНД.

Після 2014 року торгівля авто з Росією припинилася. Європейського ринку для нас немає, наш внутрішній ринок занадто маленький. Тому легкові автомобілі виробляти можна, от тільки куди їх продавати? Тому відновлення вітчизняного ринку легкових авто на сьогодні малоймовірне.

А коли загалом, на вашу думку, потрібно оновлювати авто? До прикладу, якщо людина у 2024 році купила нове авто із салону, скільки часу на ній можна проїздити, щоб потім продати за більш-менш хорошу ціну?

Це залежить виключно від того, наскільки часто людина користується автомобілем. Якщо це кожного дня і без авто людина як без рук, а тут раптом машина ламається, потрібно замовляти запчастини, чекати кілька тижнів, поки їх привезуть, то, звичайно, легше продати машину і купити іншу.

Якщо говорити про нове авто із салону — то можна поїздити 2-3 роки й потім продавати. Однак, якщо людина їздить не часто, слідкує за своїм автомобілем, то спокійно можна їздити і 10, і 15 років.

Чи можна нині купити хороше вживане авто, якщо бюджет до 10 тисяч доларів?

На ринку вживаних авто ситуація з продажами така ж, як і на ринку нерухомості. Хтось поставив високу ціну і має час почекати, поки не знайдеться його покупець. А хтось виїжджає за кордон, йому там дешевше купити авто, ніж переганяти з України. Тож людина готова продавати собі у збиток, аби лише швидше це зробити. Тому так, можна купити хорошу вживану автівку і за 7, і за 8, і за 10 тисяч доларів.

Інший момент: потрібно це встигнути зробити до перекупів. Вони дуже швидко реагують на об'яви від власників і потім намагаються наварити хорошу суму, купивши задешево і продаючи набагато дорожче.

На вашу думку, чи слід очікувати якихось кардинальних змін на ринку авто в Україні у наступні 5 років?

Якби не повномасштабне вторгнення, я міг би прогнозувати, що в Україну зайдуть китайці, щоб побудувати завод, попасти під дію угоди про Асоціацію з ЄС, і завозити в Європу українські автомобілі без мита.

Якщо говорити про післявоєнний період, то протягом певного часу ніхто не буде робити таких ризикових інвестицій стосовно автомобілів. Тим паче нинішні митні світові війни показали, що, коли правил немає, ніхто не робить глобальних інвестицій. І тому й в майбутньому не захочуть китайці будувати в Україні завод, розуміючи, що європейці можуть заблокувати угоду про Асоціацію в частині ввезення українських автомобілів китайського походження до ЄС. Тому в частині глобальних інвестицій в українське автомобілебудування тут нічого не зміниться.

Стосовно потреби в автівках у післявоєнний період — вони не будуть суттєво вищими, ніж зараз.

Глобально, для того, щоб бачити якісь зміни, повинні бути передумови. А зараз передумов ми не бачимо ніяких, на жаль. Хіба що, крім того, що імпорт електрокарів суттєво впаде, про що я говорив вище.

Раніше ми писали про ціни на найпопулярніші електромобілі в Україні. Також нагадаємо, що деякі моделі авто краще купувати вживаними.