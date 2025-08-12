Відео
Головна Економіка Найпопулярніші електромобілі липня 2025 — скільки вони коштують

Найпопулярніші електромобілі липня 2025 — скільки вони коштують

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 15:56
Українці обирали Tesla Model Y та Model 3 у липні — скільки коштують електромобілі
Автомобілі різних брендів. Фото: Google Maps

Український автопарк поповнили понад 7 000 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) у липні 2025 році. Цей показник на 47% більший, ніж результат за аналогічний період минулого року. В п’ятірці імпортованих електромобілів з пробігом перші два місця зайняли моделі Tesla.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують Model Y та Model 3 у 2025 році.

Читайте також:

Найпопулярніші електромобілі в Україні

Згідно з даними в Telegram-каналі "‎УкрАвтопром", основна кількість реалізованих електромобілів припала на легкові транспортні засоби, їх загалом ввезли 6 849 одиниць. Новими виявилися тільки 1 587 машин, а решта — вживані. Серед імпортованих автівок із пробігом лідерами стали:

  • Tesla Model Y — 733 одиниці;
  • Tesla Model 3 — 567 одиниць;
  • Nissan Leaf — 522 одиниці;
  • Kia Niro EV — 265 одиниць;
  • Hyundai Kona Electric — 226 одиниць.

Найбільш попит серед нових електромобілів мав BYD Song Plus EV (384 одиниці). Також у першу п’ятірку потрапили Honda eNS1 (206 одиниць), Volkswagen ID.UNYX (131 одиниця), Zeekr 7X (104 одиниці) та Audi Q4 e-tron (89 одиниць).

Скільки коштують моделі Tesla

Ціни відрізняються залежно від стану електромобіля та пробігу. Наприклад, якщо замовляти транспортний засіб через компанію, яка займається ввезенням моделей Tesla в Україну, то новенька машина обійдеться від 41 000 доларів (Model Y комплектації 2023 року). За транспорт із пробігом доведеться віддати від 27 000 доларів (2021 рік).

Найпопулярніші електромобілі липня 2025 — скільки вони коштують - фото 1
Ціни на вживані Tesla Model Y. Фото: скриншот

Нова Tesla Model 3 комплектації 2023 року коштує орієнтовно 40 000 доларів. За вживаний електромобіль потрібно заплатити від 21 000 доларів (2020 рік). Купуючи машину з рук, наприклад, за оголошенням від власника на AUTO.RIA чи іншому порталі, можна заощадити кілька тисяч і віддати близько 16 000 доларів (2019 рік).

Найпопулярніші електромобілі липня 2025 — скільки вони коштують - фото 2
Ціни на вживані Tesla Model 3. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час розлучення автомобіль ділиться за домовленістю або через суд, бо він є неподільним майном. Найчастіше його залишають одному з подружжя як компенсацію, або продають і розподіляють гроші.

Також ми писали, що світовий ринок безпілотних таксі у 2025 році оцінюють майже у 3 млрд доларів. Йому прогнозують зростання більш ніж у 15 разів за п’ять років. В Україні технологія може з’явитися через 3-5 років.

Tesla транспорт електрокари ціни автомобіль
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
