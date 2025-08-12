Украинцы выбирали Tesla Model Y и Model 3 в июле — сколько стоят электромобили

Самые популярные электромобили июля 2025 — сколько они стоят
Украинский автопарк пополнили более 7 000 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) в июле 2025 года. Этот показатель на 47% больше, чем результат за аналогичный период прошлого года. В пятерке импортируемых электромобилей с пробегом первые два места заняли модели Tesla.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят Model Y и Model 3 в 2025 году.
Самые популярные электромобили в Украине
Согласно данным в Telegram-канале "УкрАвтопром", основное количество реализованных электромобилей пришлось на легковые транспортные средства, их всего ввезли 6 849 единиц. Новыми оказались только 1 587 машин, остальные — подержанные. Среди импортируемых автомобилей с пробегом лидерами стали:
- Tesla Model Y — 733 единицы;
- Tesla Model 3 — 567 единиц;
- Nissan Leaf — 522 единицы;
- Kia Niro EV — 265 единиц;
- Hyundai Kona Electric — 226 единиц.
Наибольшим спросом среди новых электромобилей пользовался BYD Song Plus EV (384 единицы). Также в первую пятерку попали Honda eNS1 (206 единиц), Volkswagen ID.UNYX (131 единица), Zeekr 7X (104 единицы) и Audi Q4 e-tron (89 единиц).
Сколько стоят модели Tesla
Цены отличаются в зависимости от состояния электромобиля и пробега. Например, если заказывать транспортное средство через компанию, которая занимается ввозом моделей Tesla в Украину, то новенькая машина обойдется от 41 000 долларов (Model Y комплектации 2023 года). За транспорт с пробегом придется отдать от 27 000 долларов (2021 год).
Новая Tesla Model 3 комплектации 2023 года стоит ориентировочно 40 000 долларов. За подержанный электромобиль нужно заплатить от 21 000 долларов (2020 год). Покупая машину с рук, например, по объявлению от владельца на AUTO.RIA или другом портале, можно сэкономить несколько тысяч и отдать около 16 000 долларов (2019 год).
