Главная Экономика Самые популярные электромобили июля 2025 — сколько они стоят

Самые популярные электромобили июля 2025 — сколько они стоят

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 15:56
Украинцы выбирали Tesla Model Y и Model 3 в июле — сколько стоят электромобили
Автомобили разных брендов. Фото: Google Maps

Украинский автопарк пополнили более 7 000 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) в июле 2025 года. Этот показатель на 47% больше, чем результат за аналогичный период прошлого года. В пятерке импортируемых электромобилей с пробегом первые два места заняли модели Tesla.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят Model Y и Model 3 в 2025 году.

Читайте также:

Самые популярные электромобили в Украине

Согласно данным в Telegram-канале "УкрАвтопром", основное количество реализованных электромобилей пришлось на легковые транспортные средства, их всего ввезли 6 849 единиц. Новыми оказались только 1 587 машин, остальные — подержанные. Среди импортируемых автомобилей с пробегом лидерами стали:

  • Tesla Model Y — 733 единицы;
  • Tesla Model 3 — 567 единиц;
  • Nissan Leaf — 522 единицы;
  • Kia Niro EV — 265 единиц;
  • Hyundai Kona Electric — 226 единиц.

Наибольшим спросом среди новых электромобилей пользовался BYD Song Plus EV (384 единицы). Также в первую пятерку попали Honda eNS1 (206 единиц), Volkswagen ID.UNYX (131 единица), Zeekr 7X (104 единицы) и Audi Q4 e-tron (89 единиц).

Сколько стоят модели Tesla

Цены отличаются в зависимости от состояния электромобиля и пробега. Например, если заказывать транспортное средство через компанию, которая занимается ввозом моделей Tesla в Украину, то новенькая машина обойдется от 41 000 долларов (Model Y комплектации 2023 года). За транспорт с пробегом придется отдать от 27 000 долларов (2021 год).

Самые популярные электромобили июля 2025 — сколько они стоят - фото 1
Цены на подержанные Tesla Model Y. Фото: скриншот

Новая Tesla Model 3 комплектации 2023 года стоит ориентировочно 40 000 долларов. За подержанный электромобиль нужно заплатить от 21 000 долларов (2020 год). Покупая машину с рук, например, по объявлению от владельца на AUTO.RIA или другом портале, можно сэкономить несколько тысяч и отдать около 16 000 долларов (2019 год).

Самые популярные электромобили июля 2025 — сколько они стоят - фото 2
Цены на подержанные Tesla Model 3. Фото: скриншот

Напомним, при разводе автомобиль делится по договоренности или через суд, поскольку он является неделимым имуществом. Чаще всего его оставляют одному из супругов в качестве компенсации, или продают и распределяют деньги.

Также мы писали, что мировой рынок беспилотных такси в 2025 году оценивают почти в 3 млрд долларов. Ему прогнозируют рост более чем в 15 раз за пять лет. В Украине технология может появиться через 3-5 лет.

