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Головна Економіка Світ переходить на безпілотні таксі — коли чекати в Україні

Світ переходить на безпілотні таксі — коли чекати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 18:15
Роботаксі в Україні — коли пасажири зможуть викликати авто без водія
Автомобіль служби таксі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на 2025 рік світовий ринок безпілотних таксі, що працюють на основі штучного інтелекту, оцінюється майже у 3 мільярди доларів. За прогнозами аналітиків, вже за п’ять років він може зрости більш ніж у 15 разів.

Про те, як розвиватиметься світовий ринок безпілотних таксі та коли подібні авто можуть з'явитись в Україні, в інтерв'ю Delo.ua розповів СЕО Uklon Сергій Гришков.

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Які перспективи має роботаксі в найближчі роки

Безпілотні таксі вже працюють у США, Китаї та Ізраїлі, а компанії активно тестують нові моделі. Наприклад, Tesla готує запуск власного сервісу в Сан-Франциско, а Waymo вже здійснює понад мільйон поїздок щомісяця в Каліфорнії. В Європі ж сервіс Lyft планує запуск роботаксі у 2026 році разом із китайською компанією Baidu.

За даними Grand View Research, до 2030 року ринок автономних таксі сягне 43,8 мільярда доларів. А за прогнозами McKinsey, до 2035 року такі машини обслуговуватимуть до 10% пасажирських перевезень у світі.

Коли безпілотні таксі можуть з'явитись в Україні та що для цього потрібно 

В Україні такі технології можуть з’явитися в обмеженому форматі в найближчі кілька років. CEO компанії Uklon Сергій Гришков заявив, що компанія розглядає можливість співпраці з розробниками автономного транспорту та очікує, що ця тема стане актуальною вже через 3–5 років.

За його словами, перш ніж запускати роботаксі в Україні, слід:

  • протестувати технології;
  • створити чітку законодавчу базу;
  • оцінити потреби в інфраструктурних інвестиціях.

Зокрема, важливими є якісні дороги, розмітка і нормативи, подібні до тих, що діють у США та ЄС. У світі використовується шкала SAE, яка визначає рівень автономності авто та роль водія у керуванні.

Гришков наголошує, що повністю безпілотні авто поки залишаються нішевим рішенням і найближчим часом зможуть працювати лише в окремих умовах — наприклад, на закритих маршрутах або у військовій логістиці.

Раніше ми писали, що таксі-сервіс Uklon оновив вартість поїздок у Буковелі. У серпні 2025 року тариф за кілометр став майже в півтора раза вищим, ніж у березні цього ж року.

Також ми розповідали, що більшість українців хоча б один раз користувалися таксі. Коли не встиг на маршрутку, на вулиці йде дощ чи сніг, або ж немає можливості скористатися громадським транспортом, виручають популярні сервіси на кшталт Uber, Uklon, Bolt та інші. 

транспорт авто таксі пассажиры проїзд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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