Роботакси в Украине — когда пассажиры смогут вызвать авто без водителя

Автомобиль службы такси. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на 2025 год мировой рынок беспилотных такси, работающих на основе искусственного интеллекта, оценивается почти в 3 миллиарда долларов. По прогнозам аналитиков, уже через пять лет он может вырасти более чем в 15 раз.

О том, как будет развиваться мировой рынок беспилотных такси и когда подобные авто могут появиться в Украине, в интервью Delo.ua рассказал СЕО Uklon Сергей Гришков.

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Какие перспективы имеет роботакси в ближайшие годы

Беспилотные такси уже работают в США, Китае и Израиле, а компании активно тестируют новые модели. Например, Tesla готовит запуск собственного сервиса в Сан-Франциско, а Waymo уже осуществляет более миллиона поездок ежемесячно в Калифорнии. В Европе же сервис Lyft планирует запуск роботакси в 2026 году вместе с китайской компанией Baidu.

По данным Grand View Research, к 2030 году рынок автономных такси достигнет 43,8 миллиарда долларов. А по прогнозам McKinsey, к 2035 году такие машины будут обслуживать до 10% пассажирских перевозок в мире.

Когда беспилотные такси могут появиться в Украине и что для этого нужно

В Украине такие технологии могут появиться в ограниченном формате в ближайшие несколько лет. CEO компании Uklon Сергей Гришков заявил, что компания рассматривает возможность сотрудничества с разработчиками автономного транспорта и ожидает, что эта тема станет актуальной уже через 3-5 лет.

По его словам, прежде чем запускать роботакси в Украине, следует:

протестировать технологии;

создать четкую законодательную базу;

оценить потребности в инфраструктурных инвестициях.

В частности, важны качественные дороги, разметка и нормативы, подобные тем, что действуют в США и ЕС. В мире используется шкала SAE, которая определяет уровень автономности авто и роль водителя в управлении.

Гришков отмечает, что полностью беспилотные авто пока остаются нишевым решением и в ближайшее время смогут работать только в отдельных условиях — например, на закрытых маршрутах или в военной логистике.

Ранее мы писали, что такси-сервис Uklon обновил стоимость поездок в Буковеле. В августе 2025 года тариф за километр стал почти в полтора раза выше, чем в марте этого же года.

Также мы рассказывали, что большинство украинцев хотя бы один раз пользовались такси. Когда не успел на маршрутку, на улице идет дождь или снег, или же нет возможности воспользоваться общественным транспортом, выручают популярные сервисы вроде Uber, Uklon, Bolt и другие.