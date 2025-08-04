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Головна Економіка Uklon суттєво збільшив тарифи в Буковелі — в чому причина

Uklon суттєво збільшив тарифи в Буковелі — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 12:01
Uklon підвищив ціни в Буковелі — скільки коштує 1 км поїздки у серпні 2025
Таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сервіс таксі Uklon переглянув тарифи на перевезення в Буковелі. У серпні 2025-го ціна за кілометр майже вполовину більша порівняно з березнем.

Про те, в чому причина підвищення тарифів та скільки зараз коштує таксі в Буковелі, розповіло видання Forbes Ukraine.

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Чому Uklon підняв ціни в Буковелі

Ціноутворення в Буковелі відрізняється від інших місць, де присутній Uklon, через велику кількість важкодоступних місць та обмежені паркувальні зони, ідеться у відповіді пресслужби компанії на запит видання. 

"Це підвищує вартість обслуговування авто і палива", — додали в Uklon. 

Водночас менеджер на ринку райдхейлінгу, який спілкувався з Forbes Ukraine анонімно, вважає, що однією з ключових причин могло стати зростання комісії, яку курорт стягує з таксі-сервісів. 

"Буковель отримує фіксовану комісію з кожної поїздки, це суттєва частина тарифу", — пояснив він та додав, що комісія вже закладена у вартість поїздки, і щоб утримувати водіїв, сервіс може підвищувати ціни або покривати різницю з власного прибутку.

За словами анонімного співрозмовника, який наближений до компанії, імовірно, спершу компанія частково покривала витрати самостійно, аби залучити більше клієнтів і закріпитися на новому ринку. Таким чином деякий час Uklon міг утримувати нижчі ціни. 

Які тарифи на таксі в Буковелі

У серпні 2025-го вартість 1 км поїздки на таксі Uklon по території Буковелю стартує від 35 грн. Тоді як у березні цього ж року ціна була від 24 грн/км. Таким чином за три місяці вартість зросла на 46%. У компанії не прокоментували ці підрахунки.

У місті також працюють всеукраїнський сервіс таксі Opti та локальний Taxi-Buko. У останнього ціни стартують від 250 грн за поїздку.

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тарифи Карпати таксі Буковель ціни
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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