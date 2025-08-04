Uklon повысил цены в Буковеле — сколько стоит 1 км поездки в августе 2025 года

Такси Uklon. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сервис такси Uklon пересмотрел тарифы на перевозки в Буковеле. В августе 2025-го цена за километр почти вполовину больше по сравнению с мартом.

О том, в чем причина повышения тарифов и сколько сейчас стоит такси в Буковеле, рассказало издание Forbes Ukraine.

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Почему Uklon поднял цены в Буковеле

Ценообразование в Буковеле отличается от других мест, где присутствует Uklon, из-за большого количества труднодоступных мест и ограниченных парковочных зон, говорится в ответе пресс-службы компании на запрос издания.

"Это повышает стоимость обслуживания авто и топлива", — добавили в Uklon.

В то же время менеджер на рынке райдхейлинга, который общался с Forbes Ukraine анонимно, считает, что одной из ключевых причин мог стать рост комиссии, которую курорт взимает с такси-сервисов.

"Буковель получает фиксированную комиссию с каждой поездки, это существенная часть тарифа", — пояснил он и добавил, что комиссия уже заложена в стоимость поездки, и чтобы удерживать водителей, сервис может повышать цены или покрывать разницу из собственной прибыли.

По словам анонимного собеседника, который приближен к компании, вероятно, сначала компания частично покрывала расходы самостоятельно, чтобы привлечь больше клиентов и закрепиться на новом рынке. Таким образом некоторое время Uklon мог удерживать более низкие цены.

Какие тарифы на такси в Буковеле

В августе 2025-го стоимость 1 км поездки на такси Uklon по территории Буковеля стартует от 35 грн. Тогда как в марте этого же года цена была от 24 грн/км. Таким образом за три месяца стоимость выросла на 46%. В компании не прокомментировали эти подсчеты.

В городе также работают всеукраинский сервис такси Opti и локальный Taxi-Buko. У последнего цены стартуют от 250 грн за поездку.

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