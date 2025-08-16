Какие авто лучше покупать украинцам в 2025 году и что ждет рынок электрокаров в ближайшее время — интервью

Припаркованные авто. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Какие автомобили наиболее популярны сейчас среди украинцев, почему рынок электрокаров со следующего года почти остановится и есть ли перспективы развития у украинского автомобилестроения? Об этом Новини.LIVE пообщались с генеральным директором Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олегом Назаренко.

Олег, каким моделям авто сейчас украинцы отдают наибольшее предпочтение? Какие авто наиболее популярны в Украине по результатам первого полугодия 2025 года?

В десятку самых популярных авто входят Renault, Škoda Octavia, Hyundai, Toyota. Интересно, что не теряют своих позиций Mercedes-Benz и BMW. BMW даже выше по рейтингам, чем другие авто этого ценового сегмента. То есть, с одной стороны, украинцы покупают как недорогие машины, которые используют для работы и ежедневных нужд, так и автомобили классом выше. Понятно, если человек привык ездить на автомобилях комфорт-класса, к примеру на BMW, то он лучше на чем-то другом сэкономит, чем на хорошей машине. И снова будет покупать BMW или Mercedes-Benz.

А если посмотреть на динамику покупки автомобилей за годы войны, сильно ли она изменилась?

В 2022 году, по понятным причинам, продажи легковых автомобилей очень сильно упали. В 2023 году они начали расти, в 2024 году где-то на 10% количество продаж было выше предыдущего года. В 2022 году было продано где-то 50-60 тысяч автомобилей, в 2023 году — где-то 65 тысяч, в 2024 году — около 72 тысяч. Повторить рекорд 2021 года, когда было продано более 100 тысяч автомобилей, мы сможем уже после окончания войны. Однако количество проданных автомобилей в этом году будет выше, чем в прошлом.

Если отдельно сказать по подержанным автомобилям, то если сравнить 7 месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года, я вижу падение уровня покупки на 2%. А что касается перепродажи подержанных автомобилей на внутреннем рынке, то падение наблюдается на уровне 20%.

В то же время я прогнозирую существенный рост импорта электрокаров за те месяцы, которые остались до Нового года. Потому что с 1 января 2026 года прекращается льготный ввоз электрокаров на территорию Украины. Сейчас они освобождены от уплаты НДС — 20%, и пошлины — 10%.

Соответственно, стоимость тех электрических автомобилей, которые будут ввозиться к нам в следующем году, будет выше минимум на треть. Поэтому понятно, что импортеры до 31 декабря завезут определенный запас электрокаров и за счет этого импорт возрастет. Однако в январе-марте 2026 года, по моему мнению, импорт электрокаров вообще прекратится или будет очень незначительным.

А насколько в целом электрокары популярны в Украине? Заняли ли они какую-то существенную долю рынка, допустим в 1 полугодии этого года?

Отдельно мы не анализировали именно динамику по электроавтомобилям. Да, действительно, они занимают определенную долю украинского рынка, однако она незначительна. Потому что, к сожалению, как показали годы войны, эвакуироваться на обычном авто гораздо проще, чем на электрокаре, который сможет проехать всего несколько сотен километров.

Если говорить об обычных автомобилях, то есть ли такие модели, которые категорически не подходят для украинских дорог?

В целом таких авто, наверное, нет. Просто при покупке авто нужно понимать, для чего оно будет предназначаться. И по каким дорогам будет ездить. Если это электрокар — то будет ли достаточно зарядных станций на тех маршрутах, по которым вы будете ездить?

В столице мы видим достаточно много молодежи, которая ездит на дорогих спорткарах. Конечно, они не подходят для горных дорог, однако перемещаться на них по городу можно.

Если говорить в целом о тенденциях, то, как я уже говорил, после начала полномасштабного вторжения очень популярными стали кроссоверы, внедорожники, паркетники. То есть, пусть не полноценные джипы, но машины, которые достаточно вместительны и могут свободно передвигаться как по дорогам, так и по небольшому бездорожью. Популярность они получили именно потому, что ими удобнее эвакуироваться семьей вместе с вещами. Сейчас люди больше уделяют внимания именно безопасности и возможности быстро упаковать вещи, посадить семью и домашних животных и выехать в безопасное место.

Как на рынок авто влияют колебания валютного курса, да и в целом, экономическая ситуация в стране?

Все наши украинские импортеры, за исключением "Укравто" и "Богдана", являются представительствами тех или иных автозаводов. То есть это не бизнес, который рискует и, к примеру, берет кредит, когда курс по 8, чтобы завезти 5 тысяч автомобилей. И, платя проценты банку, продает машины вдвое дороже.

Иностранные представительства работают иначе. Они не покупают, а получают от завода машины. И они очень привязаны к курсу валют. Если в Украине авто в иностранном представительстве продается за 400 тысяч гривен, а завтра курс доллара будет в десять раз выше — то они будут вынуждены продавать авто в десять раз дороже. Потому что возвращать средства заводу нужно будет именно в валюте, а не в гривнах.

В 2014 году уже был подобный прецедент, когда курс доллара резко подскочил с 8 до 30 гривен, то тогда из Украины вывозили некоторые машины обратно, потому что было выгоднее их реализовывать в других регионах Европы, чем ждать, что кто-то в Украине купит авто, которое резко подорожало.

Конечно, сейчас заводы идут навстречу Украине, учитывая нынешнюю ситуацию. К примеру, в страну заходили очень дешевые автомобили 2022 года выпуска. Тогда завод BMW делал заказ для России, отправил их, а позже, через международные суды, в 2025 году, было решено, что эти машины пойдут в Украину по цене 2022 года.

В общем, если зайти в автосалон во Франции и сравнить цену на Renault там и цену на аналогичную модель у нас, то разница будет очень существенная, именно в нашу пользу. И это касается не только Франции, но и других стран. В Украине иностранные авто стоят дешевле, чем в Европе. Почему? Потому что Европа считает, что немец, который получает 6 тысяч евро в месяц, сможет экономить определенное время, чтобы купить авто дороже, чем украинец, который зарабатывает гораздо меньше.

И немцы, и французы говорят, что продают свои машины в Украине практически по себестоимости. Просто чтобы остаться на рынке и зарабатывать потом на запчастях.

А если говорить о производстве легковых автомобилей в Украине? Сейчас еще вроде бы немного производят у нас грузовые авто и автобусы. Какие перспективы возобновления производства легковых авто?

Во всем мире есть два принципа в отношении производства автомобилей: это наличие автомобильного завода и рынка сбыта. В России до полномасштабного вторжения, к примеру, работало 22 мировых завода. Почти все они ушли оттуда, и их место занял Китай. Потому что рынок остался большим. Еще один пример — США. Они работают на свой внутренний рынок, который огромный. И, соответственно, на внешние рынки.

Словакия сейчас занимает первое место в мире по производству автомобилей на душу населения, потому что там работают заводы Киа, PEUGEOT, Hyundai и многие другие. И они поставляют машины по всей Европе, в том числе и в Украину.

У нас было производство автомобилей до 2014 года. Поскольку внутренний рынок в Украине маленький, то мы работали на внешние. Например, в 2008 году было произведено 627 тысяч новых авто. Автомобили производились в Запорожье, двигатели — в Мелитополе. Практически все эти автомобили шли на рынки России и стран бывшего СНГ.

После 2014 года торговля авто с Россией прекратилась. Европейского рынка для нас нет, наш внутренний рынок слишком маленький. Поэтому легковые автомобили производить можно, вот только куда их продавать? Поэтому восстановление отечественного рынка легковых авто на сегодняшний день маловероятно.

А когда вообще, по вашему мнению, нужно обновлять авто? К примеру, если человек в 2024 году купил новое авто из салона, сколько времени на нем можно проездить, чтобы потом продать за более-менее хорошую цену?

Это зависит исключительно от того, насколько часто человек пользуется автомобилем. Если это каждый день и без авто человек как без рук, а тут вдруг машина ломается, нужно заказывать запчасти, ждать несколько недель, пока их привезут, то, конечно, легче продать машину и купить другую.

Если говорить о новом авто из салона — то можно поездить 2-3 года и потом продавать. Однако, если человек ездит нечасто, следит за своим автомобилем, то спокойно можно ездить и 10, и 15 лет.

Можно ли сейчас купить хорошее подержанное авто, если бюджет до 10 тысяч долларов?

На рынке подержанных авто ситуация с продажами такая же, как и на рынке недвижимости. Кто-то поставил высокую цену и имеет время подождать, пока не найдется его покупатель. А кто-то выезжает за границу, ему там дешевле купить авто, чем перегонять из Украины. Поэтому человек готов продавать себе в убыток, лишь бы быстрее это сделать. Поэтому, да, можно купить хорошую подержанную машину и за 7, и за 8, и за 10 тысяч долларов.

Другой момент: нужно это успеть сделать до перекупов. Они очень быстро реагируют на объявления от владельцев, и потом пытаются наварить хорошую сумму, купив по дешевке, и продавая намного дороже.

По вашему мнению, следует ли ожидать каких-то кардинальных изменений на рынке авто в Украине в следующие 5 лет?

Если бы не полномасштабное вторжение, я мог бы прогнозировать, что в Украину зайдут китайцы, чтобы построить завод, попасть под действие соглашения об Ассоциации с ЕС, и завозить в Европу украинские автомобили без пошлины.

Если говорить о поствоенном периоде, то в течение определенного времени никто не будет делать таких рисковых инвестиций в отношении автомобилей. Тем более, что нынешние таможенные мировые войны показали, что, когда правил нет, никто не совершает глобальных инвестиций. И поэтому и в будущем не захотят китайцы строить в Украине завод, понимая, что европейцы могут заблокировать соглашение об Ассоциации в части ввоза украинских автомобилей китайского происхождения в ЕС. Поэтому в части глобальных инвестиций в украинское автомобилестроение здесь ничего не изменится.

Относительно потребности в автомобилях в поствоенный период — они не будут существенно выше, чем сейчас.

Глобально, для тогочтобы видеть какие-то изменения, должны быть предпосылки. А сейчас предпосылок мы не видим никаких, к сожалению. Разве что кроме того, что импорт электрокаров существенно упадет, о чем я говорил выше.

