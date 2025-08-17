Відео
Ринок авто в Україні — які марки обирають водії у 2025 році

Ринок авто в Україні — які марки обирають водії у 2025 році

Дата публікації: 17 серпня 2025 13:41
Найпопулярніші авто в Україні — які марки цікавлять водіїв та які моделі злетять в ціні у 2026 році
Люди розглядають авто. Фото: УНІАН

Згідно зі статистикою, близько половини українців мають власний автомобіль. При цьому, обираючи модель, водії звертають увагу не лише на ціну, а й на комфорт та практичність. 

Про те, які моделі авто мають найбільшу популярність серед українців у 2025 році, в інтерв'ю Новини.LIVE розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Читайте також:

Найпопулярніші авто в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року

За його словами, серед лідерів продажів зараз Renault, Skoda Octavia, Hyundai та Toyota. Водночас міцні позиції зберігають Mercedes-Benz і BMW, причому останні перевищують за популярністю інші авто у своєму ціновому сегменті. 

Це означає, що українці купують як доступні авто для щоденного користування, так і дорожчі авто класом вище. Якщо людина звикла до преміумкласу, наприклад BMW, вона радше заощадить на чомусь іншому, а не на автомобілі.

Як змінився ринок авто в Україні після 2022 року

У 2022 році через воєнні обставини продажі легкових авто суттєво впали. Тоді продали близько 50–60 тисяч авто. У 2023 році ринок відновився — продажі зросли до приблизно 65 тисяч, а у 2024 році — до близько 72 тисяч.

Рекорд 2021 року у понад 100 тисяч проданих авто, ймовірно, буде перевищений лише після завершення війни. У 2025 році очікується ще більша кількість продажів порівняно з минулим роком.

Що стосується вживаних авто, то за перші сім місяців 2025 року їхня купівля впала на 2% порівняно з минулим роком, а перепродаж на внутрішньому ринку зменшився на 20%.

Попри це, до кінця 2025 року очікується активне зростання імпорту електромобілів. Це пов’язано з тим, що з 1 січня 2026 року припиняється їх пільгове ввезення в Україну. Наразі електрокари звільнені: 

  • від ПДВ (20%);
  • від сплати митного збору (10%). 

Наступного року ціни на електромобілі зростуть щонайменше на третину. Тому до кінця 2025 року імпортери намагаються завезти максимальний обсяг, що тимчасово підвищить імпорт. У перші місяці 2026 року імпорт електромобілів, ймовірно, значно скоротиться або взагалі зупиниться.

Раніше ми писали, що автомобілі інколи забирають на штрафмайданчик через порушення правил зупинки або паркування, наприклад у заборонених місцях чи без оплати стоянки.

Також ми розповідали, що у липні 2025 року серед електромобілів лідирують дві моделі Tesla. Водночас українці й надалі віддають перевагу авто на бензині, хоча їхня частка на ринку поступово зменшується.

транспорт авто електрокари модель продаж авто
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
