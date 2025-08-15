Найпопулярніші бензинові авто липня — які ціни на Volkswagen та Audi з пробігом

Автомобілі на дорозі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Найпопулярнішими електромобілями липня 2025 року визнали дві моделі Tesla. Водночас українці продовжують надавати перевагу транспортним засобам із двигунами внутрішнього згоряння (працюють на бензині). І хоча попит стабільно високий, їх частка на ринку планомірно зменшується.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які моделі найбільше обирали українці та скільки вони коштують.

Найпопулярніші бензинові авто липня

Згідно з інформацією в Telegram-каналі "Укравтопром", український автопарк у липні 2025 року поповнили близько 2,3 тис. нових транспортних засобів із бензиновими двигунами. В річному розрізі відбулося зменшення на 6%. У загальних продажах нових легковиків частка машин із ДВЗ теж помітно впала.

"Якщо у липні 2024 р. вони охоплювали 38% ринку нових авто, то зараз — 35%. Лідером бензинових автомобілів у минулому місяці став кросовер Hyundai Tucson", — йдеться в джерелі.

Що стосується імпортованих вживаних легковиків, то транспорт із бензиновим двигуном аналогічно втримує лідерство. Близько 48% машин, які перейшли на українські номери в липні, мали двигун внутрішнього згорання (10,8 тис. одиниць).

В першу п’ятірку за популярністю серед наших громадян увійшли такі бренди:

Volkswagen Golf — 673 одиниці;

Audi Q5 — 580 одиниць;

Volkswagen Tiguan — 578 одиниць;

Nissan Rogue — 549 одиниць;

Audi A4 — 410 одиниць.

Найбільший попит серед нових легковиків, окрім Hyundai Tucson, мали Kia Sportage (153 одиниці), Mazda CX5 (129 одиниць), Renault Taliant (125 одиниць) і Skoda Octavia (94 одиниці).

Скільки коштують авто з пробігом

Вартість новенького Volkswagen Golf, залежно від комплектації, коливається в діапазоні 1,29-1,42 млн гривень (мінімальна ціна з ПДВ). Це понад 31 000 доларів за офіційним курсом Національного банку. Вживані машини коштують дешевше: на спеціалізованому порталі з оголошеннями є пропозиції зі встановленою вартістю від 8 000 до 20 000 доларів.

Ціни на Volkswagen Golf із пробігом. Фото: скриншот

Новий Audi Q5 коштує від 2,54 млн гривень (понад 61 000 доларів). За машину з пробігом доведеться віддати орієнтовно 20 000 доларів (2017 рік). Чим старіша модель, тим вона дешевша (орієнтовно 15 000 доларів), натомість вживана автівка уже 2023 року обійдеться українцям у 42 800 доларів.

Вартість Volkswagen Tiguan починається від 1,8-2 млн гривень (понад 43 000 доларів). За транспорт із пробігом потрібно заплатити набагато менше — десь 27 000 доларів за модель 2018 року випуску. Середня ціна вживаних машин коливається в діапазоні 15 000-25 000 доларів залежно від року виробництва.

Що ще варто знати українцям

