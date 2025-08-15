Самые популярные бензиновые авто июля — какие цены на Volkswagen и Audi с пробегом

Автомобили на дороге. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Самыми популярными электромобилями июля 2025 года признали две модели Tesla. В то же время украинцы продолжают отдавать предпочтение транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания (работают на бензине). И хотя спрос стабильно высокий, их доля на рынке планомерно уменьшается.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие модели больше всего выбирали украинцы и сколько они стоят.

Самые популярные бензиновые авто июля

Согласно информации в Telegram-канале "Укравтопром", украинский автопарк в июле 2025 года пополнили около 2,3 тыс. новых транспортных средств с бензиновыми двигателями. В годовом разрезе произошло уменьшение на 6%. В общих продажах новых легковушек доля машин с ДВС тоже заметно упала.

"Если в июле 2024 г. они занимали 38% рынка новых авто, то сейчас — 35%. Лидером бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер Hyundai Tucson", — говорится в источнике.

Что касается импортированных подержанных легковушек, то транспорт с бензиновым двигателем аналогично удерживает лидерство. Около 48% машин, которые перешли на украинские номера в июле, имели двигатель внутреннего сгорания (10,8 тыс. единиц).

В первую пятерку по популярности среди наших граждан вошли такие бренды:

Volkswagen Golf — 673 единицы;

Audi Q5 — 580 единиц;

Volkswagen Tiguan — 578 единиц;

Nissan Rogue — 549 единиц;

Audi A4 — 410 единиц.

Наибольшим спросом среди новых легковушек, кроме Hyundai Tucson, пользовались Kia Sportage (153 единицы), Mazda CX5 (129 единиц), Renault Taliant (125 единиц) и Skoda Octavia (94 единицы).

Сколько стоят авто с пробегом

Стоимость новенького Volkswagen Golf, в зависимости от комплектации, колеблется в диапазоне 1,29-1,42 млн гривен (минимальная цена с НДС). Это более 31 000 долларов по официальному курсу Национального банка. Подержанные машины стоят дешевле: на специализированном портале с объявлениями есть предложения с установленной стоимостью от 8 000 до 20 000 долларов.

Цены на Volkswagen Golf с пробегом. Фото: скриншот

Новый Audi Q5 стоит от 2,54 млн гривен (более 61 000 долларов). За машину с пробегом придется отдать ориентировочно 20 000 долларов (2017 год). Чем старше модель, тем она дешевле (ориентировочно 15 000 долларов), зато подержанная машина уже 2023 года обойдется украинцам в 42 800 долларов.

Стоимость Volkswagen Tiguan начинается от 1,8-2 млн гривен (более 43 000 долларов). За транспорт с пробегом нужно заплатить гораздо меньше — около 27 000 долларов за модель 2018 года выпуска. Средняя цена подержанных машин колеблется в диапазоне 15 000-25 000 долларов в зависимости от года производства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, лучшими подержанными автомобилями по соотношению цена-качество в 2025 году признали Hyundai Elantra (2015-2018), Skoda Octavia A7 (2014-2017), Toyota Corolla (2012-2016), Ford Focus Mk3 (2012-2015) и Volkswagen Golf 7 (2013-2017).

Также мы писали, что в августе 2025 года киевляне с большим багажом в метро будут платить вдвое больше — от 16 грн за поездку. Плюс запрещено перевозить габаритные предметы, опасные вещества и животных без клеток (исключение — собаки-поводыри).