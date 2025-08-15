Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Подержанные авто с ДВС — какие модели популярные и сколько стоят

Подержанные авто с ДВС — какие модели популярные и сколько стоят

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 19:10
Самые популярные бензиновые авто июля — какие цены на Volkswagen и Audi с пробегом
Автомобили на дороге. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Самыми популярными электромобилями июля 2025 года признали две модели Tesla. В то же время украинцы продолжают отдавать предпочтение транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания (работают на бензине). И хотя спрос стабильно высокий, их доля на рынке планомерно уменьшается.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие модели больше всего выбирали украинцы и сколько они стоят.

Реклама
Читайте также:

Самые популярные бензиновые авто июля

Согласно информации в Telegram-канале "Укравтопром", украинский автопарк в июле 2025 года пополнили около 2,3 тыс. новых транспортных средств с бензиновыми двигателями. В годовом разрезе произошло уменьшение на 6%. В общих продажах новых легковушек доля машин с ДВС тоже заметно упала.

"Если в июле 2024 г. они занимали 38% рынка новых авто, то сейчас — 35%. Лидером бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер Hyundai Tucson", — говорится в источнике.

Что касается импортированных подержанных легковушек, то транспорт с бензиновым двигателем аналогично удерживает лидерство. Около 48% машин, которые перешли на украинские номера в июле, имели двигатель внутреннего сгорания (10,8 тыс. единиц).

В первую пятерку по популярности среди наших граждан вошли такие бренды:

  • Volkswagen Golf — 673 единицы;
  • Audi Q5 — 580 единиц;
  • Volkswagen Tiguan — 578 единиц;
  • Nissan Rogue — 549 единиц;
  • Audi A4 — 410 единиц.

Наибольшим спросом среди новых легковушек, кроме Hyundai Tucson, пользовались Kia Sportage (153 единицы), Mazda CX5 (129 единиц), Renault Taliant (125 единиц) и Skoda Octavia (94 единицы).

Сколько стоят авто с пробегом

Стоимость новенького Volkswagen Golf, в зависимости от комплектации, колеблется в диапазоне 1,29-1,42 млн гривен (минимальная цена с НДС). Это более 31 000 долларов по официальному курсу Национального банка. Подержанные машины стоят дешевле: на специализированном портале с объявлениями есть предложения с установленной стоимостью от 8 000 до 20 000 долларов.

Подержанные авто с ДВС — какие модели популярные и сколько стоят - фото 1
Цены на Volkswagen Golf с пробегом. Фото: скриншот

Новый Audi Q5 стоит от 2,54 млн гривен (более 61 000 долларов). За машину с пробегом придется отдать ориентировочно 20 000 долларов (2017 год). Чем старше модель, тем она дешевле (ориентировочно 15 000 долларов), зато подержанная машина уже 2023 года обойдется украинцам в 42 800 долларов.

Стоимость Volkswagen Tiguan начинается от 1,8-2 млн гривен (более 43 000 долларов). За транспорт с пробегом нужно заплатить гораздо меньше — около 27 000 долларов за модель 2018 года выпуска. Средняя цена подержанных машин колеблется в диапазоне 15 000-25 000 долларов в зависимости от года производства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, лучшими подержанными автомобилями по соотношению цена-качество в 2025 году признали Hyundai Elantra (2015-2018), Skoda Octavia A7 (2014-2017), Toyota Corolla (2012-2016), Ford Focus Mk3 (2012-2015) и Volkswagen Golf 7 (2013-2017).

Также мы писали, что в августе 2025 года киевляне с большим багажом в метро будут платить вдвое больше — от 16 грн за поездку. Плюс запрещено перевозить габаритные предметы, опасные вещества и животных без клеток (исключение — собаки-поводыри).

транспорт деньги цены автомобиль продажа авто
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации