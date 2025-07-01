Порушення правил паркування — скільки коштує забрати авто зі штрафмайданчика у 2025 році

Евакуатор везе авто. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Іноді авто можуть евакуювати на штрафмайданчик. Це трапляється, коли водій порушує правила зупинки, стоянки або паркування. Наприклад, якщо авто стоїть у забороненому місці або не оплачено послуги паркування.

Про те, що робити, якщо ваше авто забрали на штрафмайданчик та скільки коштує його забрати у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Евакуацію можуть робити поліція та інспектори з паркування. Якщо ви бачите, що ваш автомобіль евакуюють, ви можете вимагати зупинити цей процес. Поліція чи інспектор повинні виписати вам штраф і дати час прибрати авто.

Після сплати штрафу машину не забирають. Якщо ж авто евакуюють незаконно, ви маєте право оскаржити ці дії.

Скільки коштує забрати автомобіль зі штрафмайданчика

Якщо ваше авто вже забрали, звертайтесь до відділу патрульної поліції. Там вам дадуть постанову про штраф, акт затримання авто та інші документи.

Спершу потрібно сплатити штраф — його сума залежить від порушення. Вам скажуть, на якому штрафмайданчику стоїть машина.

Варто розуміти, що зберігання евакуйованого авто не безплатне. У 2025 році доведеться заплатити:

за перших 7 днів зберігання коштують 840 грн (по 120 грн за день);

кожен наступний день — додатково 20 грн.

Вартість евакуації та зберігання авто на штрафмайданчиках. Фото: Скриншот

Також треба оплатити послуги евакуації, їхня ціна залежить від ваги авто.

Які документи потрібні для повернення авто

Щоб забрати авто зі штрафмайданчика, потрібно підготувати пакет документів, який включає:

Водійське посвідчення. Документи на авто (свідоцтво про реєстрацію). Квитанції про оплату штрафу, зберігання та евакуації. Паспорт або інший документ, що підтверджує вашу особу.

Забираючи авто, важливо ретельно оглянути його. Якщо виявите нові ушкодження, яких не було раніше та які не були зазначені в акті огляду, можна звернутися до суду за компенсацією.

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