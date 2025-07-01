Нарушение правил парковки - сколько стоит забрать авто со штрафплощадки в 2025 году

Эвакуатор везет авто. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Иногда авто могут эвакуировать на штрафплощадку. Это случается, когда водитель нарушает правила остановки, стоянки или парковки. Например, если авто стоит в запрещенном месте или не оплачены услуги парковки.

О том, что делать, если ваше авто забрали на штрафплощадку и сколько стоит его забрать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может эвакуировать авто и как это происходит

Эвакуацию могут делать полиция и инспекторы по парковке. Если вы видите, что ваш автомобиль эвакуируют, вы можете требовать остановить этот процесс. Полиция или инспектор должны выписать вам штраф и дать время убрать авто.

После уплаты штрафа машину не забирают. Если же авто эвакуируют незаконно, вы имеете право обжаловать эти действия.

Сколько стоит забрать автомобиль со штрафплощадки

Если ваше авто уже забрали, обращайтесь в отдел патрульной полиции. Там вам дадут постановление о штрафе, акт задержания авто и другие документы.

Сначала нужно оплатить штраф — его сумма зависит от нарушения. Вам скажут, на какой штрафплощадке стоит машина.

Стоит понимать, что хранение эвакуированного авто не бесплатное. В 2025 году придется заплатить:

за первые 7 дней хранения стоят 840 грн (по 120 грн за день);

каждый последующий день — дополнительно 20 грн.

Стоимость эвакуации и хранения авто на штрафплощадках. Фото: Скриншот

Также надо оплатить услуги эвакуации, их цена зависит от веса авто.

Какие документы нужны для возврата авто

Чтобы забрать авто со штрафплощадки, нужно подготовить пакет документов, который включает:

Водительское удостоверение. Документы на авто (свидетельство о регистрации). Квитанции об оплате штрафа, хранения и эвакуации. Паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность.

Забирая авто важно тщательно осмотреть его. Если обнаружите новые повреждения, которых не было раньше и которые не были указаны в акте осмотра, можно обратиться в суд за компенсацией.

Ранее мы писали, что во многих украинских мегаполисах уже длительное время функционируют платные зоны для парковки. При этом отдельные категории граждан имеют право пользоваться такими паркингами бесплатно на законных условиях.

Также мы рассказывали, что с 1 июля в Украине вступят в силу новые правила пользования общественным транспортом для отдельных пассажиров. Для одной из льготных групп будет отменено право на бесплатный проезд.