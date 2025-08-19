Вживані авто з США — п'ять найпопулярніших моделей серед українців

Вантажівка перевозить легкові автомобілі. Фото: УНІАН

Сполучені Штати залишаються однією з країн, з яких завозиться найбільше вживаних авто в Україну. Лише минулого місяця українці придбали майже 4,8 тис. уживаних легкових авто зі США.

Про те, які вживані авто із США мають попит серед українців, повідомляє УкрАвтопром.

Які вживані авто із США найпопулярніші в Україні

Середній вік "американців" із пробігом, які поповнили українські дороги, становить 5,5 років. Більшість придбаних авто — електромобілі (43%). На другому місці — бензинові авто (41%). Ще 8% припало на гібриди, а дизельні та газові авто мають по 4% ринку. В п'ятірку лідерів за темпами продажів увійшли:

Tesla Model Y — 711 авто. Tesla Model 3 — 555 авто. Ford Escape — 347 авто. Nissan Rogue — 260 авто. BMW X5 — 227 авто.

В інтерв'ю Новини.LIVE генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко розповів, передбачається різке збільшення імпорту електромобілів у ті місяці, що залишилися до кінця року.

За його словами, це пов’язано з тим, що з 1 січня 2026 року пільгові умови для ввезення електрокарів в Україну перестануть діяти. Наразі вони не підлягають сплаті ПДВ у розмірі 20% та мита — 10%.

Отже, наступного року ціна на електромобілі, які будуть імпортуватися, зросте щонайменше на третину. Тому не дивно, що імпортери до кінця грудня спробують ввезти певний запас авто, що й призведе до підвищення обсягів імпорту.

Водночас, на думку експерта, у першому кварталі 2026 року імпорт електромобілів суттєво зменшиться або майже зупиниться.

