Подержанные авто из США — пять самых популярных моделей среди украинцев

Грузовик перевозит легковые автомобили. Фото: УНИАН

Соединенные Штаты остаются одной из стран, из которых завозится больше всего подержанных авто в Украину. Только в прошлом месяце украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковых авто из США.

О том, какие подержанные авто из США пользуются спросом среди украинцев, сообщает УкрАвтопром.

Средний возраст "американцев" с пробегом, которые пополнили украинские дороги, составляет 5,5 лет. Большинство приобретенных авто — электромобили (43%). На втором месте — бензиновые авто (41%). Еще 8% пришлось на гибриды, а дизельные и газовые авто имеют по 4% рынка. В пятерку лидеров по темпам продаж вошли:

Tesla Model Y — 711 авто. Tesla Model 3 — 555 авто. Ford Escape — 347 авто. Nissan Rogue — 260 авто. BMW X5 — 227 авто.

В интервью Новини.LIVE генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко рассказал, что предполагается резкое увеличение импорта электромобилей в оставшиеся месяцы до конца года.

По его словам, это связано с тем, что с 1 января 2026 года льготные условия для ввоза электрокаров в Украину перестанут действовать. Сейчас они не подлежат уплате НДС в размере 20% и пошлины — 10%.

Таким образом, в следующем году цена на электромобили, которые будут импортироваться, вырастет минимум на треть. Поэтому неудивительно, что импортеры до конца декабря попытаются ввезти определенный запас авто, что и приведет к повышению объемов импорта.

В то же время, по мнению эксперта, в первом квартале 2026 года импорт электромобилей существенно уменьшится или почти остановится.

