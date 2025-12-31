Цены на продукты, курс валют и зарплаты — к чему готовиться украинцам в 2026

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы столкнутся со многими финансовыми нововведениями в 2026 году. Наших граждан ждут изменения, связанные с социальными стандартами, ценами на продукты, зарплатами, предпринимательской деятельностью и другими аспектами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в 2026 году.

Что будет с ценами на продукты

Экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, к каким ценовым изменениям готовиться нашим гражданам с наступлением 2026 года. Многие продукты питания подорожают, поэтому расходы в супермаркетах станут более существенными. Специалист прогнозирует такие колебания стоимости:

молочные продукты — в диапазоне 7-10%;

мясо — до 10%;

хлеб — до 25%;

подсолнечное масло — до 100 грн/л;

яйца — до 95 грн/десяток.

"Больше всего прибавят в цене тепличные овощи — огурцы и помидоры. Стоимость может вырасти до 200 гривен за килограмм и выше из-за подорожания электроэнергии и импортной составляющей", — отметил Владимир Чиж.

Множественное гражданство

16 января 2026 года вступит в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины". Тогда оформление второго паспорта станет доступным без необходимости отказываться от первого.

Иными словами, украинцы смогут приобретать гражданство других государств, в частности США, Канады, Германии, Польши и Чехии, не скрывая от контролирующих органов этот факт. Нововведение откроет путь беженцам за рубежом к легализации своего пребывания.

Зарплаты учителей и преподавателей

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, для учителей и преподавателей предусмотрели поэтапное повышение заработной платы:

с 1 января — на 30%;

с 1 сентября — на 20%.

В целом планируется увеличение должностного оклада педагогических сотрудников на 50% в следующем году. Так же сохранятся обязательные надбавки и доплаты, например, за работу в неблагоприятных условиях (по 2 000 или 4 000 грн ежемесячно, в зависимости от места расположения).

"Правительство поэтапно повышает уровень оплаты труда в образовании, чтобы сделать профессию учителя более конкурентной. Школьное образование должно быть безопасным и качественным, даже в условиях полномасштабного вторжения", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Что будет с курсом доллара и евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что чего ждать от курсов валют в Украине. Доллар, который в ноябре побил исторический рекорд, а в декабре демонстрировал стабильный восходящий тренд, продолжит планомерное движение к удорожанию.

"Исходим из того, что прописанный среднегодовой курс — 45,7 грн/долл. То есть укрепляться гривна не будет. Скорее всего, она будет постепенно обесцениваться с января. Но процессы девальвации, возможно, медленные", — констатировал эксперт.

Что касается официального курса гривны к евро, то ситуация аналогичная. Валюта подорожала по отношению к доллару и эта тенденция перейдет на 2026 год. По крайней мере, считает Алексей Плотников, в течение первого квартала движение показателей вверх будет сохраняться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в праздничный период денежные переводы часто "дорожают" из-за спешки, дополнительных комиссий и менее выгодных курсов конвертации. Ведь нерабочие валютные рынки приводят к закладке банками страхового "запаса".

Также мы писали, что с 1 января 2026 года Пенсионный фонд станет страхователем лиц, находившихся в плену. Орган будет платить единый социальный взнос за граждан в период лишения их свободы.