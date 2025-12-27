Видео
Главная Экономика Три главных финансовых нововведения 2026 — к чему готовиться

Три главных финансовых нововведения 2026 — к чему готовиться

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 14:40
Финансовые нововведения 2026 года — что изменится для многих украинцев с января
Украинские гривны. Фото: Unsplash

Январь принесет несколько важных финансовых нововведений, которые коснутся зарплат в Украине и деятельности физических лиц-предпринимателей. Не помешает узнать, к каким изменениям готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных финансовых нововведениях 2026 года.

Читайте также:

Минимальная зарплата и пенсия

Народные депутаты проголосовали за Госбюджет-2026 и утвердили повышение социальных стандартов с 1 января. Во-первых, минимальная зарплата в ближайшее время поднимется с 8 000 грн/мес. до 8 647 грн. Доходы работников "на руки" после вычета обязательных налогов и сборов составят около 6 658,19 грн/мес.

Также предусматривается увеличение минимальной пенсии — с 2 361 до 2 595 грн/мес. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц будет находиться на аналогичном уровне. А максимальное пенсионное обеспечение, которое традиционно равно 10 ПМ, повысится до 25 950 грн.

Зарплата учителей в 2026 году

Второе весомое нововведение коснется доходов педагогических сотрудников. Наконец-то Кабинет Министров принял постановление о поэтапном повышении зарплат учителей и преподавателей:

  • с 1 января — на 30%;
  • с 1 сентября — на 20%.

"Для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года. 91,8 млрд грн образовательной субвенции распределены между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Платежный терминал для ФЛП

Согласно постановлению КМУ № 894, с 1 января 2026 года ФЛП 1 группы упрощенной системы, в частности торговцы, которые продают товары с использованием специальных автоматов и осуществляют выездную (выносную) торговлю, должны установить платежные терминалы. Это необходимо для обеспечения клиентов возможностью расплачиваться по безналу.

Исключение будет действовать для предпринимателей, которые работают в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях. Однако нововведение могут отложить до завершения военного положения в Украине. На сайте Минэкономики обнародовали проект постановления с предложением перенести применение платежных терминалов для ФЛП 1 группы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 2026 года обязательную регистрацию ПДФ для ФЛП вводить не планируют. Законопроект, разработанный Минфином, предусматривает введение налога для предпринимателей 1-3 группы с 1 января 2027-го.

Также мы писали, сколько минимально зарабатывает директор школы в Украине. Должностной оклад по Единой тарифной сетке в 2025 году начинался от 7 730-10 255 грн/мес. в зависимости от тарифного разряда.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
