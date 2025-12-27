Відео
Три головні фінансові нововведення 2026 — до чого готуватися

Дата публікації: 27 грудня 2025 14:40
Фінансові нововведення 2026 року — що зміниться для багатьох українців із січня
Українські гривні. Фото: Unsplash

Січень принесе кілька важливих фінансових нововведень, які торкнуться зарплат в Україні та діяльності фізичних осіб-підприємців. Не завадить дізнатися, до яких змін готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні фінансові нововведення 2026 року.

Мінімальна зарплата і пенсія

Народні депутати проголосували за Держбюджет-2026 та затвердили підвищення соціальних стандартів з 1 січня. По-перше, мінімальна зарплата найближчим часом підніметься з 8 000 грн/міс. до 8 647 грн. Доходи працівників "на руки" після вирахування обов’язкових податків і зборів становитимуть близько 6 658,19 грн/міс.

Також передбачається збільшення мінімальної пенсії — з 2 361 до 2 595 грн/міс. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб перебуватиме на аналогічному рівні. А максимальне пенсійне забезпечення, яке традиційно дорівнює 10 ПМ, підвищиться до 25 950 грн.

Зарплата вчителів у 2026 році

Друге вагоме нововведення торкнеться доходів педагогічних працівників. Нарешті Кабінет Міністрів ухвалив постанову про поетапне підвищення зарплат вчителів і викладачів:

  • з 1 січня — на 30%;
  • з 1 вересня — на 20%.

"Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачено фінансування на перші 8 місяців 2026 року. 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення", — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Платіжний термінал для ФОП

Згідно з постановою КМУ № 894, з 1 січня 2026 року ФОПи 1 групи спрощеної системи, зокрема торговці, які продають товари з використанням спеціальних автоматів і здійснюють виїзну (виносну) торгівлю, повинні встановити платіжні термінали. Це необхідно для забезпечення клієнтів можливістю розплачуватися безготівково.

Виняток діятиме для підприємців, які працюють у зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Однак нововведення можуть відкласти до завершення воєнного стану в Україні. На сайті Мінекономіки оприлюднили проєкт постанови з пропозицією перенести застосування платіжних терміналів для ФОП 1 групи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 2026 року обов’язкову реєстрацію ПДФ для ФОП вводити не планують. Законопроєкт, розроблений Мінфіном, передбачає запровадження податку для підприємців 1-3 групи з 1 січня 2027-го.

Також ми писали, скільки мінімально заробляє директор школи в Україні. Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою у 2025 році починався від 7 730-10 255 грн/міс., залежно від тарифного розряду.

зарплати вчителі ФОП нововведення Новий рік 2026
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
