Ціни на продукти, курс валют і зарплати — до чого готуватися українцям у 2026

Українці стикнуться з багатьма фінансовими нововведеннями у 2026 році. Наших громадян чекають зміни, пов’язані з соціальними стандартами, цінами на продукти, зарплатами, підприємницькою діяльністю та іншими аспектами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у 2026 році.

Що буде з цінами на продукти

Економіст Володимир Чиж розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, до яких цінових змін готуватися нашим громадянам із настанням 2026 року. Чимало продуктів харчування подорожчають, тому витрати в супермаркетах стануть більш суттєвими. Фахівець прогнозує такі коливання вартості:

молочні продукти — у межах 7-10%;

м’ясо — до 10%;

хліб — до 25%;

соняшникова олія — до 100 грн/л;

яйця — до 95 грн/десяток.

"Найбільше додадуть у ціні тепличні овочі — огірки та помідори. Вартість може зрости до 200 гривень за кілограм і вище через дорожчання електроенергії та імпортну складову", — зазначив Володимир Чиж.

Множинне громадянство

16 січня 2026 року набуде чинності закон "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України". Тоді оформлення другого паспорта стане доступним без необхідності відмовлятися від першого.

Іншими словами, українці зможуть набувати громадянства інших держав, зокрема США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії, не приховуючи від контролюючих органів цей факт. Нововведення відкриє шлях біженцям за кордоном до легалізації свого перебування.

Зарплати вчителів і викладачів

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, для вчителів і викладачів передбачили поетапне підвищення заробітної плати:

з 1 січня — на 30%;

з 1 вересня — на 20%.

Загалом планується збільшення посадового окладу педагогічних працівників на 50% наступного року. Так само збережуться обов’язкові надбавки і доплати, як от за роботу в несприятливих умовах (по 2 000 або 4 000 грн щомісяця, залежно від місця розташування).

"Уряд поетапно підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення", — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Що буде з курсом долара і євро

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що чого чекати від курсів валют в Україні. Долар, який у листопаді побив історичний рекорд, а у грудні демонстрував стабільний висхідний тренд, продовжить планомірний рух до дорожчання.

"Виходимо з того, що прописаний середньорічний курс — 45,7 грн/дол. Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься з січня. Але процеси девальвації, можливо, повільні", — констатував експерт.

Що стосується офіційного курсу гривні до євро, то ситуація аналогічна. Валюта подорожчала по відношенню до долара і ця тенденція перейде на 2026 рік. Принаймні, вважає Олексій Плотніков, упродовж першого кварталу рух показників угору буде зберігатися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у святковий період грошові перекази часто "дорожчають" через поспіх, додаткові комісії та менш вигідні курси конвертації. Адже неробочі валютні ринки призводять до закладання банками страхового "запасу".

Також ми писали, що з 1 січня 2026 року Пенсійний фонд стане страхувальником осіб, які перебували в полоні. Орган сплачуватиме єдиний соціальний внесок за громадян у період позбавлення їх свободи.