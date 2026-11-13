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Главная Экономика Украинцев предупредили о расходах на обогреватели: как не переплачивать за свет

Украинцев предупредили о расходах на обогреватели: как не переплачивать за свет

Ua ru
13 ноября 2026 20:22
Отопительный сезон 2026–2027: сколько электроэнергии потребляет обогреватель УНИАН
Мужчина включает масляный обогреватель. Фото: УНИАН

В период активных российских атак на энергетику и объекты теплоснабжения ситуация с отоплением может оставаться крайне нестабильной. Если подачу тепла прекратят из-за очередного обстрела, большинство украинцев может начать включать электрические обогреватели. Однако такая привычка может существенно ударить по бюджету. И это — только расходы на обогрев, без учета остальных бытовых приборов.

Сколько энергии потребляют обогревательные приборы и сколько придется заплатить за их потребление — выясняли Новини.LIVE.

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Сколько электроэнергии потребляет обогреватель

Расходы зависят от мощности прибора и продолжительности его работы. Например, обогреватель мощностью 1 кВт при восьми часах работы в день в течение месяца будет потреблять около 240 кВт·ч. По тарифу 4,32 грн за кВт·ч это обойдется примерно в 1037 гривен.

Если мощность прибора составляет 1,5 кВт, при тех же условиях потребление возрастет до 360 кВт·ч, а расходы — до 1555 грн в месяц.

Больше всего придется платить за более мощные модели. Обогреватель мощностью 2 кВт, работающий по восемь часов ежедневно, потребляет примерно 480 кВт·ч в месяц. Это добавит к счету около 2074 грн.

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Однако если прибор оснащен термостатом и периодически выключается после нагрева комнаты, фактическое потребление может быть ниже.

Изменится ли тариф на электроэнергию зимой

Стандартный тариф для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт·ч. Для отдельных домохозяйств с электроотоплением или без централизованного тепло- и газоснабжения — 2,64 грн за кВт·ч.

Однако владельцы двухзонных счетчиков могут платить всего 2,16 грн за кВт·ч в ночное время с 23:00 до 07:00.

Как не переплачивать за отопление

Чтобы сократить расходы на электроэнергию, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • не оставлять обогреватель включенным в пустой комнате;
  • выбирать мощность в соответствии с площадью помещения;
  • использовать термостат и не устанавливать чрезмерно высокую температуру;
  • утеплить окна и двери, чтобы тепло не уходило из комнаты;
  • не накрывать прибор вещами и следовать инструкции производителя.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какой обогреватель лучше выбрать для дома. Украинцы могут рассмотреть керамическую инфракрасную панель. Она быстро накапливает тепло и нагревается за 10–20 минут.

Также Новини.LIVE сообщали, как украинцы могут получить скидку на оплату электроэнергии. Оформить льготный тариф могут потребители с электроотоплением. Гражданин должен обратиться к поставщику услуг с подтверждающими документами и заявлением о предоставлении льготы.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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