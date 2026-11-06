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Экономия на коммунальных услугах: как платить за свет вдвое меньше

Ua ru
6 ноября 2026 10:05
Тариф на электроэнергию в Украине ночью: сколько стоит 1 кВт·ч в ноябре 2026 года УНИАН
Человек стоит возле счетчика. Фото: УНИАН

В ноябре 2026 года украинцы будут платить фиксированный тариф за электроэнергию. В то же время существуют способы сэкономить на коммунальных услугах. Для этого нужно установить двухзонный счетчик, который "считает" киловатты в ночное время по сниженной цене. Мы разобрались, сколько стоит электроэнергия ночью и выгодно ли пользоваться таким прибором.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько платят за свет украинцы с двухзонным счетчиком.

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Ночной тариф на электроэнергию в Украине

Украинское правительство оставило стоимость света на прежнем уровне и продлило действие тарифа до 30 апреля 2027 года. Бытовые потребители должны платить 4,32 грн за кВт·ч, а жильцы домов с электроотоплением или без централизованного тепло- и газоснабжения — 2,64 грн/кВт·ч.

А владельцы двухзонных счетчиков имеют возможность сэкономить. Согласно информации на официальном сайте Львовоблэнерго, система расчета расходов предусматривает разделение потребления электроэнергии на два периода в течение суток:

  • дневное время — с 7:00 до 23:00;
  • ночное время — с 23:00 до 7:00.

Именно ночью стоимость электроэнергии снижается вдвое и составляет всего 2,16 грн за кВт·ч. Наши граждане могут перенести некоторые бытовые дела, требующие больших затрат энергии (например, стирку одежды, нагрев воды в бойлере и пр.), на ночной период, дабы уменьшить сумму в платежках.

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Почему тарифы на свет могут вырасти

Ранее мы рассказывали, что одним из требований Международного валютного фонда является отказ Украины от искусственного сдерживания тарифов на коммунальные услуги и повышение показателей до рыночного уровня. Конечно, невозможно сразу изменить цены, поскольку нововведение сильно ударят по финансовому положению граждан.

Однако в МВФ предлагают рассмотреть два сценария. Первый предусматривает рост тарифа на электроэнергию в течение трех лет до 9,7 грн за кВт⋅ч. А второй вариант более благоприятен для кошельков украинцев — электроэнергия подорожает ориентировочно до 6 грн за кВт·ч (на 52%).

Предварительные расчеты Международного валютного фонда свидетельствуют о существенной экономии ВВП в случае принятия одного из предложенных сценариев. В первом случае удастся сохранить 3,2% ВВП, во втором — 1,5%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцев могут оштрафовать на крупные суммы из-за счетчиков электроэнергии. Потребителям запрещено вмешиваться в работу электросчетчика, повреждать пломбы или самовольно подключать приборы к сети. Размеры санкций достигают десятков и сотен тысяч гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы начали получать письма якобы от имени ДТЭК с требованиями срочно погасить задолженность за свет. Это новая схема мошенничества, которая предусматривает получение доступа к телефону или компьютеру с помощью фишинговых ссылок.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия счетчики свет
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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