Людина стоїть біля лічильника. Фото: УНІАН

Українці сплачують фіксований тариф за світло у листопаді 2026 року. Водночас існують способи заощаджувати витрати на комунальні послуги. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник, який "рахує" кіловати в нічний період за зниженою ціною. Ми розібралися, скільки коштує електроенергія вночі та чи вигідно користуватися таким приладом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки платять за світло українці з двозонним лічильником.

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Нічний тариф на електроенергію в Україні

Український уряд залишив вартість світла на попередньому рівні та продовжив дію тарифу до 30 квітня 2027 року. Побутові споживачі повинні сплачувати 4,32 грн за кВт⋅год, а мешканці будинків з електроопаленням чи без централізованого тепло- / газопостачання — 2,64 грн/кВт·год.

Водночас існує можливість економії для власників двозонних лічильників. Згідно з інформацією на офіційному сайті Львівобленерго, система розрахунку витрат включає поділ споживання світла на два періоди протягом доби:

денний час — з 7:00 до 23:00;

нічний час — з 23:00 до 7:00.

Саме вночі вартість електроенергії знижується вдвічі та становить лише 2,16 грн за кВт⋅год. Наші громадяни можуть перенести деякі побутові справи, що вимагають великих витрат енергії (наприклад, прання одягу, нагрів води в бойлері тощо) на нічний період для зменшення суми в платіжках.

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Чому тарифи на світло можуть зрости

Раніше ми розповідали, що однією з вимог Міжнародного валютного фонду є відмова України від штучного стримування тарифів на комунальні послуги і підвищення показників до ринкового рівня. Звісно, неможливо одразу змінити ціни, бо нововведення сильно вдарить по фінансовому стану громадян.

Однак у МВФ пропонують розглянути два сценарії. Перший передбачає зростання тарифу на світло протягом трьох років до 9,7 грн за кВт⋅год. А другий варіант більш сприятливий для гаманців українців — електроенергія подорожчає орієнтовно до 6 грн за кВт⋅год (на 52%).

Попередні підрахунки Міжнародного валютного фонду свідчать про суттєву економію ВВП у разі прийняття одного з запропонованих сценаріїв. У першому випадку вдасться зберегти 3,2% ВВП, у другому — 1,5%.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українців можуть оштрафувати на великі суми через лічильники світла. Споживачам заборонено втручатися в роботу електролічильника, пошкоджувати пломби чи самовільно підключати прилади до мережі. Розміри санкцій сягають десятків і сотень тисяч гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці почали отримувати листи нібито від імені ДТЕК із вимогами терміново погасити заборгованість за світло. Це нова схема шахрайства, яка передбачає отримання доступу до телефону чи комп’ютера за допомогою фішингових посилань.