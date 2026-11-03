Жінка перевіряє платіжку. Фото: Magnific

Українцям варто бути уважними при отриманні повідомлень про наявність заборгованості за спожиту електроенергію. Останнім часом шахраї застосовують нову схему з розсиланням листів, у яких від імені енергопостачальника просять погасити борги. Насправді ж це спосіб отримати віддалений доступ до пристрою споживача та красти особисті дані.

Про це споживачів попереджають у ДТЕК та Держспецзв’язку, передають Новини.LIVE.

Реклама

Як діють шахраї

Розсилання листів українцям відбувається нібито від "бухгалтера ДТЕК Енерго". У повідомленні шахраї зазначають, що у споживача наявний борг за використане світло та просять провести оплату. Також у подібних листах можуть бути небезпечні файли на посилання, які використовують для віддаленого доступу до комп'ютера.

У ДТЕК закликали українців ігнорувати такі повідомлення та ні в якому разі не завантажувати невідомі файли, не переходити за посиланнями й не вводити особисті паролі. Для перевірки заборгованості та стану особового рахунку споживачам варто використовувати лише офіційні канали зв'язку, зокрема, це можна зробити через застосунки чи верифіковані портали постачальників послуг.

"Перевіряйте інформацію про заборгованість лише через офіційні канали вашого постачальника електроенергії. Наприклад, у Києві та на Дніпропетровщині — через YASNO", — зазначили фахівці ДТЕК.

Читайте також:

Що відомо про нову схему

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що на державні установи відбулася нова кібератака угруповання UAC-0050. Розсилання шкідливих повідомлень зафіксували 29 жовтня 2026 року.

Мета хакерів — отримати віддалений доступ до комп'ютерів жертв. Для цього вони й використовують "гачок" з боргами в електронних листах.

Фахівці Держспецзв’язку закликали українців уважно аналізувати всі електронні повідомлення. Особливо, якщо вони маніпулятивного характеру із закликом терміново погасити заборгованість перед ДТЕК, про яку споживач навіть не здогадувався.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що шахраї телефонують українцям від імені банку. Схема не нова, але інколи зловмисники діють дуже переконливо — створюють відчуття загрози та просять людину терміново назвати код з СМС, щоб на її ім'я не оформили чужий кредит. Варто пам'ятати, що справжні співробітники банків не вимагають одноразових паролів, PIN-кодів та іншої особистої інформації клієнта.

Також Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо шахраї зняли кошти з рахунку. Перш за все необхідно заблокувати картку та онлайн-банкінг, щоб уникнути повторних списань, адже шахраї можуть вкрасти не тільки особисті гроші, а й кредитні. Наступні кроки —подання заяви до банку та правоохоронних органів.