Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Не спешите платить за свет: о чем предупреждает ДТЭК

Не спешите платить за свет: о чем предупреждает ДТЭК

Ua ru
3 ноября 2026 18:15
Украинцев пугают долгами за свет: ДТЭК раскрыл новую схему мошенничества Magnific
Женщина проверяет квитанцию. Фото: Magnific

Украинцам следует проявлять осторожность при получении уведомлений о наличии задолженности за потребленную электроэнергию. В последнее время мошенники используют новую схему, рассылая письма, в которых от имени энергопоставщика просят погасить задолженность. На самом деле это способ получить удаленный доступ к устройству потребителя и похитить личные данные.

Об этом потребителей предупреждают в ДТЭК и Госспецсвязи, передают Новини.LIVE.

Реклама

Как действуют мошенники

Рассылка писем украинцам происходит якобы от "бухгалтера ДТЭК Энерго". В сообщении мошенники указывают, что у потребителя имеется задолженность за использованное электричество, и просят произвести оплату. Также в подобных письмах могут содержаться опасные файлы или ссылки, которые используются для удаленного доступа к компьютеру.

В ДТЭК призвали украинцев игнорировать такие сообщения и ни в коем случае не загружать неизвестные файлы, не переходить по ссылкам и не вводить личные пароли. Для проверки задолженности и состояния личного счета потребителям следует использовать только официальные каналы связи, в частности, это можно сделать через приложения или верифицированные порталы поставщиков услуг.

"Проверяйте информацию о задолженности только через официальные каналы вашего поставщика электроэнергии. Например, в Киеве и Днепропетровской области — через YASNO", — отметили специалисты ДТЭК.

Читайте также:

Что известно о новой схеме

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что на государственные учреждения была совершена новая кибератака группировки UAC-0050. Рассылка вредоносных сообщений была зафиксирована 29 октября 2026 года.

Цель хакеров — получить удаленный доступ к компьютерам жертв. Для этого они и используют "крючок" с долгами в электронных письмах.

Специалисты Госспецсвязи призвали украинцев внимательно анализировать все электронные сообщения. Особенно если они носят манипулятивный характер и содержат призыв срочно погасить задолженность перед ДТЭК, о которой потребитель даже не подозревал.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что мошенники звонят украинцам от имени банка. Схема не новая, но иногда злоумышленники действуют очень убедительно — создают ощущение угрозы и просят человека срочно назвать код из СМС, чтобы на его имя не оформили чужой кредит. Стоит помнить, что настоящие сотрудники банков не запрашивают одноразовые пароли, PIN-коды и другую личную информацию клиента.

Также Новини.LIVE рассказывали, что делать, если мошенники сняли средства со счета. Прежде всего необходимо заблокировать карту и онлайн-банкинг, чтобы избежать повторных списаний, ведь мошенники могут украсть не только личные деньги, но и кредитные. Следующие шаги — подача заявления в банк и правоохранительные органы.

хакеры электроэнергия долги ДТЭК мошенники
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации