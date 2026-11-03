Женщина проверяет квитанцию. Фото: Magnific

Украинцам следует проявлять осторожность при получении уведомлений о наличии задолженности за потребленную электроэнергию. В последнее время мошенники используют новую схему, рассылая письма, в которых от имени энергопоставщика просят погасить задолженность. На самом деле это способ получить удаленный доступ к устройству потребителя и похитить личные данные.

Об этом потребителей предупреждают в ДТЭК и Госспецсвязи, передают Новини.LIVE.

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Как действуют мошенники

Рассылка писем украинцам происходит якобы от "бухгалтера ДТЭК Энерго". В сообщении мошенники указывают, что у потребителя имеется задолженность за использованное электричество, и просят произвести оплату. Также в подобных письмах могут содержаться опасные файлы или ссылки, которые используются для удаленного доступа к компьютеру.

В ДТЭК призвали украинцев игнорировать такие сообщения и ни в коем случае не загружать неизвестные файлы, не переходить по ссылкам и не вводить личные пароли. Для проверки задолженности и состояния личного счета потребителям следует использовать только официальные каналы связи, в частности, это можно сделать через приложения или верифицированные порталы поставщиков услуг.

"Проверяйте информацию о задолженности только через официальные каналы вашего поставщика электроэнергии. Например, в Киеве и Днепропетровской области — через YASNO", — отметили специалисты ДТЭК.

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Что известно о новой схеме

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что на государственные учреждения была совершена новая кибератака группировки UAC-0050. Рассылка вредоносных сообщений была зафиксирована 29 октября 2026 года.

Цель хакеров — получить удаленный доступ к компьютерам жертв. Для этого они и используют "крючок" с долгами в электронных письмах.

Специалисты Госспецсвязи призвали украинцев внимательно анализировать все электронные сообщения. Особенно если они носят манипулятивный характер и содержат призыв срочно погасить задолженность перед ДТЭК, о которой потребитель даже не подозревал.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что мошенники звонят украинцам от имени банка. Схема не новая, но иногда злоумышленники действуют очень убедительно — создают ощущение угрозы и просят человека срочно назвать код из СМС, чтобы на его имя не оформили чужой кредит. Стоит помнить, что настоящие сотрудники банков не запрашивают одноразовые пароли, PIN-коды и другую личную информацию клиента.

Также Новини.LIVE рассказывали, что делать, если мошенники сняли средства со счета. Прежде всего необходимо заблокировать карту и онлайн-банкинг, чтобы избежать повторных списаний, ведь мошенники могут украсть не только личные деньги, но и кредитные. Следующие шаги — подача заявления в банк и правоохранительные органы.